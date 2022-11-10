蘋果、亞馬遜遭控合謀抬高iPhone價格

多家外媒週三 (9 日) 報導，蘋果和亞馬遜被指控串通一氣，將幾乎所有其他蘋果新產品的第三方經銷商從亞馬遜的網站上刪除，藉此抬高 iPhone 和 iPad 的價格。

代表原告的美國消費者權益律師事務所 Hagens Berman 向西雅圖聯邦法院提起集體訴訟，該協議消除第三方賣家構成的競爭威脅，違反聯邦反壟斷法。

訴狀指出，蘋果和亞馬遜 2019 年 1 月達成了一項非法協議。蘋果向亞馬遜提供高達 10% 的批發折扣價，作為交換，亞馬遜平台 (Amazon Marketplace) 原本有近 600 家蘋果設備第三方經銷商，現在只剩 7 家。

蘋果和亞馬遜被指控串通一氣，抬高產品價格 (圖片：翻攝 appleinsider)

集體訴訟目的是向受此影響的 iPad 和 iPhone 消費者進行補償，並要求發布禁令阻止蘋果和亞馬遜持續此交易模式。

截稿前，蘋果和亞馬遜都沒有回應這些指控。

受此消息拖累，蘋果 (AAPL-US) 週三下跌 3.32% 至每股 134.87 美元。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.27% 至每股 86.14 美元。

最值得注意的是，律師事務所 Hagens Berman 過去就蘋果電子書的定價問題，成功與蘋果談成 4.5 億美元的電子書定價和解協議。該公司還代表應用程式開發者對蘋果提起集體訴訟，最終達成了 1 億美元的和解。律師事務所還代表信用卡發卡機構就 Apple Pay 壟斷行為展開集體訴訟。