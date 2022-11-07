中國封控衝擊 蘋果下修新款iPhone出貨展望

蘋果公司 (AAPL-US) 周日（6 日）表示，最新款高階智慧手機 iPhone 的出貨量將不如原先預期，原因是中國封控措施影響鴻海 (2317-TW) 鄭州廠產量。

華爾街日報報導，蘋果說，鴻海鄭州廠的營運正常，但產能減少；「我們現在預估 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的發貨量將比原估少，顧客的等待時間會延長。」

蘋果表示 ，「正與供應商密切合作，好讓生產回到正常水準，並確保每位員工的健康和安全」。蘋果官網的訊息顯示，目前 iPhone 14 Pro 的交付日期為 11 月底或 12 月初。

鄭州航空港區上周三發布公告，表示經區疫情防控指揮部研究，決定自上周三 12 時起，實行七天全域靜態管理。

財聯社報導，多個富士康合作勞務仲介處表示，鄭州港區富士康 IDPBG 事業群已啟動預先招工，以小時模式入職，小時工時薪為人民幣 30 元，工期至明年 2 月 15 日。

值得注意的是，鴻海為鼓勵老員工返廠，曾在 10 月 10 日至 11 月 5 日離職的返鄉人員，若重新入職，將給予一次性關愛補貼人民幣 500 元。報到時間待港區解除靜態管理後，再行通知，由鴻海統一安排車輛，點對點閉環輸送。

鴻海周一發布公告，表示 10 月營收為新台幣 7,765.76 億元，年增 41%；累計前 10 月營收為 5.44 兆元，年增 16.9%，均為歷年同期新高。然而，由於疫情影響鄭州廠部分營運，鴻海將下調第 4 季展望。