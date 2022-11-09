郭明錤：歌爾股份丟蘋果耳機訂單 立訊精密已擴產獨家組裝

中國蘋果供應鏈業者、A 股上市的耳機大廠歌爾股份 (GoerTek) 傳出丟蘋果 AirPods Pro 2 大訂單，天風國際證券分析師郭明錤週二 (8 日) 說，歌爾暫停生產較可能歸因於生產問題，而非需求問題。第一供應商立訊精密 (002475-CN) 已擴產並取得所有 AirPods Pro 2 訂單。

歌爾 (002241-CN) 週二晚間發布風險提示性公告稱，該公司近日收到境外某大客戶通知，暫停生產其一款智慧聲學產品，強調目前公司與該客戶的其他產品專案合作仍在正常營運。

儘管歌爾公告中沒有明言客戶具體名稱，但中外媒體皆提到境外某大客戶就是指蘋果。

分析師郭明錤隨後推文指出，根據其最新調查，歌爾暫停生產的產品是蘋果的 AirPods Pro 2 耳機，暫停生產較可能是因為生產問題，而非需求問題。

郭明錤稱，歌爾股份丟蘋果耳機訂單是因為生產問題 (圖片：郭明錤推特)

郭明錤進一步提到，為了填補產能缺口，第一供應商立訊精密已擴產並取得所有 AirPods Pro 2 訂單，成為 AirPods Pro 2 獨家組裝廠商。目前不清楚歌爾何時恢復生產 AirPods Pro 2 與此事件的影響會否擴及歌爾明年蘋果訂單或其它蘋果產品訂單。

AirPods Pro 2 於 9 月下旬發布，蘋果出貨估算約 2,000 萬部。分析師解讀，目前在美國蘋果在線商店有貨，蘋果暫停一家供應商生產，對假日旺季的需求和供應將產生任何影響仍有待觀察。

歌爾在 2010 年打入蘋果 (AAPL-US) 供應鏈，為蘋果供應聲學組件、有線耳機等，2018 年更拿下蘋果 AirPods 的 30% 代工訂單，成為 AirPods 全球第二大代工廠。