爆料人：蘋果尚未確定iPhone SE 4螢幕尺寸

調研機構 DSCC 執行長 Ross Young 週一 (31 日) 透露，蘋果尚未確定 2024 年推出的 iPhone SE 4 螢幕尺寸。

Young 近期爆料，預計 2024 年亮相的 iPhone SE 4 螢幕將擴大至 6.1 吋，不過 Young 週一卻改口了。

Young 週一透過推特訂閱服務 Super Follows 分享推文指出，蘋果正考慮兩家供應商的 6.1 吋 OLED 螢幕，以及兩家供應商的 5.7 至 6.1 吋 LCD 螢幕。有鑑於此，目前尚不清楚蘋果將採用 5.7 吋還是 6.1 吋螢幕，也不清楚將使用 OLED 還是 LCD 技術。

Young 指出，目前也尚不清楚蘋果是否會採用 Face ID 臉部識別設計或堅持使用 Touch ID 指紋辨識設計，但 iPhone SE 4 將採用帶瀏海的全螢幕設計。

蘋果自 2016 年推出平價聞名的 iPhone SE，至今已推出第三代機型，iPhone SE 以 4 到 5 吋的小螢幕、厚邊框，以及仍然保留的 Touch ID 為「經典」特色，受特定果迷族群歡迎。

爆料人：蘋果尚未確定螢幕尺寸和技術，以及是否採用 Face ID (圖片：翻攝 appleinsider)

蘋果 (AAPL-US) 旗艦 iPhone 系列配備 OLED 螢幕，自 iPhone 12 以來所有型號都使用 OLED，若 iPhone SE 4 搭載 OLED 螢幕，可升級視覺體驗，提供極高對比度和高解析度，但相對於 LCD 螢幕，OLED 成本較高，勢必抬高售價。

天風國際分析師郭明錤近期指出， iPhone SE 4 預計將使用 6.1 吋螢幕並去除指紋觸控改為 Face ID。其他爆料者 MyDrivers 和 Jon Prosser 則透露， iPhone SE 4 設計將類似 iPhone XR 使用 6.1 吋螢幕，並改為 Face ID。