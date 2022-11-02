大摩：蘋果暗示App Store營收增長放緩

摩根士丹利週二 (1 日) 發布一份研究報告顯示，蘋果近期公布的 10-K 年報和 10-Q 季報暗示 App Store 的營收增長放緩。

蘋果上週公布 2022 財年第四季 (7～9 月) 財報，其中服務營收達 192 億美元，年增 5%，但比華爾街普遍預期的 201 億美元低了近 10 億美元。蘋果財務長 Luca Maestri 指出，由於總體經濟疲軟，蘋果的遊戲和廣告營收均出現疲軟，他警告，這些將在 2023 財年第一季 (10 月～12 月) 進一步疲軟。

(圖片：蘋果官網)

華爾街特別關注蘋果 App Store 在當前總體經濟環境下的表現。

根據蘋果向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 10-K 年度報告顯示，蘋果服務營收全年增長 14.2%，達到 781 億美元，主要是由於「廣告、雲端服務和 App Store」的銷售增長，但蘋果並沒有提供任何進一步細節。

摩根士丹利分析師 Erik Woodring 週二發布報告指出，10-K 年報顯示，2022 財年是 App Store 5 年多來首次沒有被列為前 2 大的服務營收來源。2021 年前三名為廣告、App Store 和雲端服務。在 2020 年，前三名依次是 App Store、廣告和雲端服務。

Woodring 再針對蘋果 2022 財年第三季 (4 月～6 月) 提交 10-Q 季報剖析，App Store 根本不在服務營收增長的前三名之列，相反的，前三名是廣告、雲端服務和 AppleCare。而此前第二季和第一季都將廣告、App Store 和雲端服務列為增長的前三大要素。

對此，Woodring 預估 App Store 營收年降 2%，為 App Store 史上首見下滑，同時預計本季 (10 月～12 月) App Store 營收將年減 1%，主要反映遊戲領域面臨的壓力。他將蘋果股價評級設為「跑贏大盤」 (Outperform)，目標價為 177 美元。

受此利空消息打擊，蘋果 (AAPL-US) 週二下滑 1.75% 至每股 150.65 美元，今年迄今跌幅達 17.23%。