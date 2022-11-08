鉅亨美股雷達： 市場關注美國中期選舉 Nvidia向中國供應A800新晶片

美股重要看點：

美國期中選舉將登場。迪士尼 (DIS-US)、西方石油 (OXY-US) 將發布季報美國 10 年期公債殖利率來到 4.199%。美股期貨週二 (8 日) 上升，道瓊期貨漲 0.27%，標普 500 期貨漲 0.28%，那斯達克 100 期貨漲 0.54%。

美國期中選舉將於當地時間周二 (8 日) 進行投票，決定國會參眾兩院的控制權、36 州的州長職位，以及其他地方選舉。

華爾街知名空頭分析師、摩根士丹利首席策略師威爾森 (Michael Wilson) 在周一的報告中寫道，民調顯示共和黨人將贏得國會參眾兩院中至少一院的多數席位，這可能成為美債殖利率下跌和股價上漲的最強催化劑，這將足以讓熊市反彈持續下去。據了解，華爾街大行普遍希望歷史能夠重演，即期中選舉之後美股呈上行趨勢。

威爾森表示，如果共和黨「大獲全勝」，將大大增加凍結財政支出和削減歷史高預算赤字的可能性，推動 10 年期美債價格大漲、拉低美債殖利率，從而推動美股繼續走高。

通膨方面，國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 表示，全球消費者物價指數 (CPI) 可能已經接近本輪周期的高點，但也可能依然頑強。

喬治艾娃說，央行官員將努力將消費者物價漲幅降至一個更容易接受的水準。不過，要將到 2% 左右的的理想水準可能困難重重，因為供應鏈的多元化，必然會有一些物價上漲的壓力。

本周交易員也在關注 Fed 官員的一系列談話，從中尋找有關未來政策路徑的線索。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 10 月 NFIB 小型企業信心指數，預估 91.5，前值 92.1

重要個股動態：

《路透》獨家報導，輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 週一 (7 日) 證實，公司將在中國推出一款新的高階晶片 Nvidia A800，以符合美國對中國半導體業祭出技術出口管制。

美國擴大管制對中國的晶片與晶片設備出口後，Nvidia A100 高階晶片被禁止出口至中國，Nvidia 週一宣布推出 A800 新晶片，這是 Nvidia 首次為中國生產符合美國新貿易規則的高階晶片，以作為 A100 晶片的替代產品。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

共享乘車公司 Lyft 周一 (7 日) 盤後公布第三季業績喜憂摻半，令原本期盼業績大增的投資者備感失望，盤後股價重挫 14% 以上。

Lyft 在財報會議上表示，10 月的乘車量比 9 月增加 6%，但謹慎表示 11 月和 12 月的季節性普遍低於 10 月，這向來是該公司第四季最旺的月份。Lyft 指出，第四季的業績將受保險成本上升的影響，該公司正以新服務費的形式將其轉嫁給乘客，該服務費平均每趟車費將不到 50 美分。

LYFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉週一 (7 日) 跌破每股 200 美元的關鍵水平，過去 17 個月的漲幅盡數抹去，分析師認為特斯拉後市不妙。

特斯拉週一暴跌 5% 至每股 197.08 美元，創 2021 年 6 月以來最低收盤價，連帶抑制標準普爾 500 指數些許升勢。馬斯克 10 月 27 日入主推特後，特斯拉下滑 12% 以上，和大盤相比，標普指數幾乎沒有變化，那指跌幅僅 1.9%。

投資人擔憂經營多家公司執行長的馬斯克分心，希望馬斯克專注於特斯拉，特斯拉正在經歷一個充滿挑戰的時期，在高通膨環境下，汽車需求正在放緩，供應鏈問題依舊存在，原材料成本仍處高位。