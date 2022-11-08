〈財報〉Lyft Q3業績好壞摻半 市場期待落空 盤後挫逾14%

共享乘車公司 Lyft 周一 (7 日) 盤後公布第三季業績喜憂摻半，令原本期盼業績大增的投資者備感失望，盤後股價重挫 14% 以上。

近時確認，Lyft (LYFT-US) 周二收高 2.91%，盤後大跌 14.21%，報每股 12.13 美元。

Q4 財測 vs 華爾街預期

營收：11.45 億美元至 11.65 億美元 vs. 11.59 億美元

調整後 Ebitda：8000 萬至 1 億美元 vs. 8500 萬美元

Lyft 第四季營收財測中值略低於華爾街預期共識的 11.59 億美元。

Lyft 在財報會議上表示，10 月的乘車量比 9 月增加 6%，但謹慎表示 11 月和 12 月的季節性普遍低於 10 月，這向來是該公司第四季最旺的月份。Lyft 指出，第四季的業績將受保險成本上升的影響，該公司正以新服務費的形式將其轉嫁給乘客，該服務費平均每趟車費將不到 50 美分。

Q3 財報關鍵數據 vs 華爾街分析師共識預期

營收：年增 22% 至 10.54 億美元 vs. 10.56 億美元

調整後 Ebitda：6600 萬美元 vs. 6200 萬美元

營收雖然落在公司 10.4 億至 10.6 億美元的財測範圍，但仍略低於華爾街共識。調整後 Ebitda 則略高於公司估計的 5500 萬至 6500 萬美元，也高於華爾街預期。

這與 Lyft 第二季業績大相逕庭，當時調整後的 EBITDA 為 7910 萬美元，遠高於原本公司 1000 萬至 2000 萬美元的財測範圍。

同業勁敵 Uber (UBER-US) 上周公布業績優於預期，且打敗華爾街對其營收和調整後 Ebitda 的估計，令市場對當時尚未公布財報的 Lyft 更加期待。

淨損：4.222 億美元 (較去年同期淨損 9970 萬美元擴大)

調整後純益：3670 萬美元

調整後 EPS：10 美分 vs 7 美分

雖然調整後純益高於去年同期的 1780 萬美元，但低於第二季的 4640 萬美元。

活躍乘客人數：年增 7% 至 2030 萬人 vs. 2130 萬人 (StreetAccount 調查的預期共識)

來自每位活躍乘客的平均營收：年增 14% 至 51.88 美元

來自每位活躍乘客的平均營收不僅年增 14%，也較上季增加 4%，且創下史上高點。Lyft 估計，第三季市占率約遭 Uber 搶走 1 個百分點，這歸因於 Uber 對司機祭出更優惠的獎勵措施。Lyft 表示，那些獎勵措施已經結束，因此公司正在收復流失的市占。

Lyft 上周宣布成本削減計畫，包含裁員 13%，該公司預計可透過裁員、縮減不動產和營運費用，每年省下 3.5 億美元。

Lyft 執行長 Logan Green 在聲明中說：「我們正目睹實質性進展和內部順風，感覺對未來定位非常良好。我們已採取果斷措施，確保能夠實現獲利增長，且更有信心能實現 2024 年財務目標。」

該公司持續預期，2024 年調整後的 EBITDA 為 10 億美元，自由現金流至少為 7 億美元。