〈財報〉遊戲產業景氣低迷 GTA發行商下修全年預訂量前景 盤後崩逾16%

《俠盜獵車手》(Grand Theft Auto) 系列發行商 Take-Two Interactive(TTWO-US) 周一 (7 日) 下修年度預訂量預測，拖累盤後股價崩跌 16%，成為繼美商藝電 (EA) 之後，又一家受美元走強和產業景氣低迷打擊的遊戲發行商。

Take-Two 預估，截至 3 月的全年淨預訂量 (或全球服務、產品銷售淨額) 將達 55 億美元，低於該公司此前預測的 59 億美元，也低於分析師平均預期的 59.1 億美元。執行長 Strauss Zelnick 表示，全年前景主要受匯率波動以及總體經濟環境的謹慎看法所影響，尤其是行動遊戲領域。

Take-Two 旗下手遊部門 Zynga 的廣告業務也因廣告收入下滑備受壓力。Take-Two 今年 5 月才剛完成與 Zynga 的收購交易，該公司高度看好手機遊戲領域的成長潛能。

下修財測的消息拖累 Take-Two 周一盤後重挫 16%，截稿前暫報每股 91 美元。該股今年迄今已跌約 40%。

在歷經疫情期間的繁榮盛況後，今年整個電玩產業因為經濟放緩和缺乏熱門大作而下滑。NPD 分析師 Mat Piscatella 指出，截至今年 9 月，遊戲、硬體和配件支出較去年同期減少 8%。

Take-Two 是遊戲開發商 2K Games 和 Rockstar Games 的母公司，擁有生化奇兵 (BioShock) 和 NBA 2K 系列等熱門遊戲版權。

財報顯示，截至 9 月 30 日的會計年度第 2 季，Take-Two 預訂量為 15 億美元，符合 Refinitiv 分析師預期，主要受 9 月才剛推出的 NBA 2K23 的穩定需求所推動。

市場密切關注熱門遊戲大作《俠盜獵車手 6》(Grand Theft Auto VI) 的發布消息。美國銀行全球研究 (BofA Global Research) 此前預估，GTA 6 發布後將為 Take-Two 創造 35 億美元的預訂量，以及 20 億美元的年均預訂量。