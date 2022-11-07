〈財報〉Palantir第3季營收增幅創上市來最慢 第4季營收將受政府合約推動而大增

數據分析軟體提供商 Palantir Technologies Inc (PLTR-US) 周一 (7 日) 預測，由於美國政府合約的續約和擴大，第 4 季營收將優於預期。

該公司還表示，在第 3 季完成的價值 13 億美元的合約中，約有 10 億美元來自美國政府，其總客戶數量增加了 66%。

CEO 卡普 (Alexander Karp) 在致股東的一封信中表示，「本季合約價值的顯著成長主要得力於與美國軍方合作的擴大。」「我們的軟體在歐洲和世界各地都備受歡迎。」

然而，該公司的獲利略低於華爾街預期。其財務長表示，獲利受到影響的部分原因是其對特殊目的收購公司 (SPAC) 的投資。

Palantir 由億萬富翁企業家席爾 (Peter Thiel) 於 2003 年共同創立，意在幫助美國開展反恐行動，其股價在周一盤前交易下跌約 1%。

第 3 季 Palantir 營收成長 22% 至 4.779 億美元，為 2020 年上市以來的最低增幅。

分析師曾預計烏克蘭戰爭將為 Palantir 吸引更多業務，但新政府合約的時間仍不確定。

強勢美元和高利率也影響了其歐洲的業務。

卡普表示，某些國家、尤其是歐洲國家，「在執行挑戰現有習慣和營運模式的企業軟體系統的意願和能力方面，已落後於美國。」

不計項目，該公司截至 9 月 30 日當季每股獲利 1 美分，低於預期的每股 2 美分。

與此同時，Palantir 還表示，預計第 4 季營收將在 5.08 億美元至 5.1 億美元之間，不含 500 萬美元的外匯衝擊。分析師平均認為營收為 5.027 億美元。

對於 2022 財年，該公司預計營收在 19.06 億美元至 19.08 億美元之間，不含外匯影響。