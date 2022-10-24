〈房產〉8月房貸戶數下滑 近3年首見衰退

根據金管會最新統計，全台向銀行借款揹有房貸約 201 萬戶，對比全台房屋稅籍住宅類約 902 萬宅，約 23% 的住宅還有房貸未清償，平均每戶房貸餘額 455.5 萬元，但今年 8 月出現房貸還完的比借的還多，8 月總房貸戶數較 7 月減少 310 戶，若排除 2 月春節的季節性因素，將是近 3 年首見房貸數戶減少。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，如由統計數據來看，僅約 1/4 屋主身上還揹有房貸，早年購屋者多申請 20 年期的房貸，也就是 2002 年前多數屋主可能已經無貸一身輕，也可以解釋當景氣修正時，但房價修正幅度並不大，因為除了新買房子的屋主外，多數的屋主可能資金壓力並不大。

從統計資料來看，今年 1 月銀行的房貸戶總量超過 200 萬戶，去年景氣不錯的第四季，平均每個月都淨增加約 5 千戶的房貸戶，不過今年 8 月已經出現還的比借的多，房貸戶數較 7 月減少約 310 戶，大致也反映房市買氣在第三季出現明顯衰退。

曾敬德表示，許多資料都顯示今年第三季房市開始出現明顯量縮，主要與跌跌不休與升升不息有關，台股重挫、房貸利率上揚且對於未來經濟預期可能趨於衰退，連帶房市動能熄火，央行也估計明年通膨可能回落，已經走了一波多頭的房市，恐怕已經進入盤整期。