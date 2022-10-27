〈房產〉創新經營 榮耀嘉評 太平洋房屋加盟總部獨獲優良商號獎

臺北市商業會為推行「商業道德」、「商場禮貌運動」，提升商業信譽與服務品質，特舉辦「111 年度優良商號」選拔並於 27 日舉行頒獎典禮，而太平洋房屋引領房仲業榮獲優良商號獎肯定，由台北市副市長彭振聲頒發獎項，再創佳績塑立良善正直的房仲企業價值和文化。

身為臺灣第一家合法房仲太平洋房屋，秉持良善正直貫徹「公平、公開、公正」和「促進房屋流通，保障交易安全」的服務信念發展至今，為房仲產業樹立標竿。除了榮獲優良商號外，日前更是榮獲多項獎項肯定：《2022 中時房產金牌獎》創新行銷傑出獎 、《第 21 屆傑出金仲獎楷模》評審團大獎、《2022 卓越房仲評比》最佳服務品質獎，這些得來不易的肯定，證明我們長期堅持的服務理念是值得的，更是近年來展現創新經營模式的成果，這是榮耀，也是我們追求永續發展引領房仲新格局的實踐。

台北市副市長彭振聲頒發優良商號獎。(圖：太平洋房屋提供)

太平洋房屋秉持著良善正直的品牌文化是對客戶的信念，未來仍會不斷提供創新服務，持續為消費者提供最高規格的服務品質，維護房屋買賣雙方，同時保障交易安全，以創新服務引領業界前行。日前太平洋房屋 ESG 環境永續行動，更是做出房仲獨特性與價值高度，在環境維護和大眾信賴中得到雙贏局面，在房仲加盟總部中獨獲優良商號獎絕非偶然。