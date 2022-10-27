〈房產〉全台房屋移轉已連6個月跌破3萬棟 全年恐見6年來首度衰退

根據最新買賣移轉棟數顯示，9 月建物買賣移轉棟數僅 2.38 萬棟，創下 2 月後最低的單月紀錄，去年疫情影響僅約 3 個月時間，但今年移轉棟數已經連續 6 個月跌破 3 萬棟，全年移轉數將跌破 32 萬棟，為 6 年以來首見衰退。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年移轉棟數恐將比去年 34.8 萬棟衰退，雖然幅度不大，但實際市況比數據反應更嚴峻，若以最近房市的體感溫度來看，交易量量縮狀況已經相當明顯，尤其近月預售案實價揭露件數較去年旺季腰斬，市場剩剛性需求撐盤，去年以來的賣方市場，已經轉向買賣雙方較為平衡的市場。

內政部月報顯示，9 月建物買賣移轉棟數剩 2.38 萬棟，年減幅度達 15%，較不理想的是移轉棟數近月衰退走勢，且並無止跌回穩跡象，9 月建物買賣移轉棟數創下 2 月後的新低量，以第四季移轉棟數衰退 3 成推估，全年移轉棟數將跌破 32 萬棟，這波房市景氣高峰落在今年第一季跡象越來越明顯。

曾敬德指出，目前已經有科技業鼓勵員工多休假，市場也預期明年企業會面臨更多的挑戰，而當前房價處於歷史高檔，在市場出現利率升升不息、股市跌跌不休的狀況下，房市也熄火進入盤整修正，所幸企業回流的趨勢並未改變，即使房市修正，還是會有一定的基本面支撐。