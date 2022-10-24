〈房產〉台中最夯重劃區交易放緩 千坪以上建地仍是建商最愛

台中 14 期重劃區土地自 2020 年完成配地以來的交易熱度不墜，挾最大規模重劃區的優勢，吸引建商群起獵地插旗，建商調整布局策略，更精準鎖定鄰大路、面公園、緊鄰商圈、坪數在 1000 坪以上的大型土地。

商仲業者統計，總計 2021 年至 2022 年上半年，台中 14 期土地交易規模就突破 400 億元。今年受到總體經濟因素，整體土地交易明顯受到抑制，觀察 14 期重劃區交易雖有放緩，但在大型建設、區位優勢等利多驅使，建商則鎖定大型土地切入。

以實價登錄統計台中各重劃區土地交易情形，就可以看出市場對 14 期的青睞。觀察 14 期土地交易走勢，2020 年起呈現爆發性成長，2021 年來到高峰，總交易金額達 361 億元，總計近 2 年交易金額仍達到 441 億元，超越台中其他重劃區的交易規模。

今年整體土地交易情形降溫，主因為受到央行房市管制的影響，營建業缺工缺料、營建成本走高，都使建商對資金運用更趨謹慎，信義全球資產中區商仲部經理張現傑觀察，建設公司在 14 期重劃區購地動能趨緩，但由於台中巨蛋、漢神洲際購物中心等大型建設題材加持，對建商而言仍具誘因。

台中 14 期重劃區緊鄰發展已相當成熟的崇德商圈，目前已有多間知名連鎖餐飲品牌進駐，具完善的生活機能；其二為地段及基地面積考量，建設公司在選擇標的時，更傾向鄰大路、面公園的基地，且基地面積在 1000 坪以上，更有利於建商未來興建規劃。

張現傑分析，受大環境通貨膨脹影響，土地等商用不動產，具有抗跌保值、抗通膨的特性，因此近期也觀察到，除建商外，也開始有不少買方看好 14 期重劃區的未來發展潛能，關注 150- 200 坪、可獨立興建使用的土地，以作為資產配置及長期投資的標的。