〈美股盤後〉美國期中選舉前 道瓊升逾420點 費半漲超2%

投資人週一 (7 日) 將注意力轉向美國期中選舉，以及即將公布的 10 月消費者物價指數 (CPI) 數據，市場風險情緒轉佳，恐慌指數 VIX 下滑，美元疲軟、黃金下跌，科技股反彈，Meta 飆升，特斯拉暴跌，蘋果尾盤翻紅，四大指數齊揚，道瓊收紅逾 420 點，費半指數漲超 2%。

政經方面，美國期中選舉週二 (8 日) 登場，民調顯示，共和黨有機會拿下國會眾議院席次，這有望成為股、債市場走升的潛在催化劑。

中國可能計劃放寬疫情防控，帶動中概股 ADR 週一續揚，高盛集團策略師預計，中國全面重新開放將推動中概股上漲 20%，時間點可能落在明年第二季。

歐盟對美國的《降低通膨法案》(Inflation Reduction Act) 表達嚴重關切，稱該法案違反國際貿易規則。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.32 億例，死亡數突破 660 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週一 (7 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收高，通訊服務 (+1.82%)、能源 (+1.73%) 和資訊科技 (+1.64%) 領漲。公用事業跌幅最大 (1.94%)。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王近乎全升。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.39%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.21%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.93%；Meta (META-US) 暴漲 6.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.49%。

道瓊成分股逾半收紅。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 4.1%；Salesforce (CRM-US) 上漲 3.45%；波音 (BA-US) 上漲 3.06%；安進 (AMGN-US) 上漲 2.97%；Nike (NKE-US) 下跌 2.45%。

費半成分股普遍走高。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.02%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.64%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.87%；美光 (MU-US) 漲 0.71%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.74%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.19%；AMD (AMD-US) 上漲 1.43%。

台股 ADR 以中華電信獨弱 。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.45%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.39%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.08%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.54%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 週一開低後維持一段時間弱勢格局，尾盤翻紅 0.39% 至每股 138.92 美元。蘋果週一發布聲明稱，因疫情限制，公司預計 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的出貨量都將低於預期。消息傳出，今年 iPhone 14 手機產量將至少比最初預期的少 300 萬部。

特斯拉 (TSLA-US) 週一盤中觸及 52 週低點，收跌 5.01% 至每股 197.08 美元，17 個月來首度失守 200 美元大關，自馬斯克 10 月 27 日入主推特以來，特斯拉跌幅已超過 12%。

Meta 傳出本週將開始大規模裁員，Meta (META-US) 週一飆升 6.53% 至每股 96.72 美元，今年迄今 Meta 已狂瀉超過 70%。

「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) (BRK.B-US) 週一震盪收紅 0.97% 至每股 290.19 美元。波克夏第三季因保險承保業務的損失、股市動盪消弭其製造、服務與零售業務獲利，虧損 26.9 億美元。

市場傳出美國前總統川普將在近期宣布再次投入 2024 年美國總統大選，川普概念股 Digital World Acquisition Corp(DWAC-US) 狂賀 66.48% 至每股 29.10 美元。

美國最大的連鎖藥店沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 走升 4.10% 至每股 38.59 美元。沃爾格林聯合博姿旗下 VillageMD 接近以近 90 億美元的價格收購 Summit Health。

經濟數據

美國 10 月美國經濟評議會就業趨勢指數報 119.57，前值 120.73

華爾街分析

B. Riley Financial 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「美國期中選舉後，往往會陷入國會僵局，而市場正傾向這個預期，預期政策舉措不會有太大的變化，這對股市來說確實是一個沒有消息就是好消息的環境。」

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 預估：「若共和黨僅控制眾議院，這對股市來說是一個適度的利多，若共和黨拿下國會參眾兩院的全部控制權，這對股市來說是一個更大的利多。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主