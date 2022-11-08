美股重點新聞摘要2022年11月08日

今日操盤前瞻

美國期中選舉

台灣 10 月 CPI、貿易收支

美股財報 (盤前)：格芯 (GFS)

美國 10 月 NFIB 小型企業信心指數

Fed 研究：美國貨幣政策比基準利率顯示的更緊縮

舊金山聯準銀行的最新研究顯示，美國貨幣政策比聯準會 (Fed) 基準利率顯示的水準更緊縮，截至今年 9 月為止的金融情勢所反映的政策利率相當於 5.25%，此數字除了反映基準利率，也呈現 Fed 前瞻指引和持續縮減資產負債表的效果。閱讀全文...

鴻海再向 Lordstown 注資 1.7 億美元 成為最大股東

華爾街日報 (WSJ) 周一 (7 日) 報導，鴻海 (2317-TW) 將斥資 1.7 億美元，擴大對美國電動車新創 Lordstown Motors(RIDE-US) 的資金挹注，成為後者的最大股東。閱讀全文...

特斯拉跌破 200 美元 抹去 17 個月漲幅

特斯拉週一 (7 日) 跌破每股 200 美元的關鍵水平，過去 17 個月的漲幅盡數抹去，分析師認為特斯拉後市不妙。閱讀全文...

美國期中選舉即將登場 如何影響股債匯？

美國 2022 年期中選舉將於周二（8 日）舉行，本次選舉不僅是拜登政府的期中考試，也是 2024 年總統大選的前哨戰。閱讀全文...