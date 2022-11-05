G7準備就緒 12/5前公布俄油價格上限

美國官員週五 (4 日) 證實，7 大工業國 (G7) 已準備就緒，要在 12 月 5 日前公布俄羅斯石油價格上限細節，以削減俄國戰爭經費，限制俄國帶來的能源價格戰衝擊。

G7 和澳洲等盟國計劃從 12 月 5 日起限制海運石油運輸的價格，並於 2 月 5 日開始對石油產品進行第二次限制。G7 在週四起於德國小鎮明斯特召開為期兩天的外長會議，進一步討論俄油價格上限機制內容。

美國務院制裁協調辦公室主任 James O"Brien 週五證實，G7 將如期在下月 5 日公布俄羅斯海上運輸石油的價格上限的機制，雖然目前仍有一些細節尚未敲定。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週五表示，俄羅斯需要出口能源來維持國家運轉，維持經濟發展，並希望憑藉能源來為戰爭挹注資金。這 (俄油價格上限) 是一個很好的機制，可以確保將能源留在市場上，但俄羅斯從中取得收益是有上限的。

G7 在 9 月達成共識，成員國企業不能經手任何高於上限價格的俄油海運交易，最主要目的是削減俄羅斯透過石油賺取收益，以用作入侵烏克蘭的戰爭資金，同時也希望大幅減少俄油出口，避免國際油價飆升。

普丁曾威脅，他將禁止向實施上限的國家出口石油 (圖片：AFP)

近日報導指出，G7 和澳洲同意本月稍晚針對俄油敲定固定價格上限，而非採用與布蘭特原油的價格掛鉤的浮動機制，確保歐盟和美國的制裁能限制俄油運輸。俄國總統普丁曾威脅，他將禁止向實施上限的國家出口石油。

西方官員和分析師表示，可能需要數週時間才能確定上限的價格水平，價格水平可能貼近俄羅斯的石油生產成本，約為每桶 63 至 64 美元。