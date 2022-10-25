習近平全面掌權 美國官員：立場未改 仍爭取G20拜習會

美國政府官員表示，不會因中共總書記習近平全面掌權而改變對中立場，白宮幕僚仍在爭取安排美中元首會面。

美國國務院發言人 Ned Price 周一（24 日）說，中共「二十大」的高層人事安排，不會改變美方對中立場，「我們歡迎中方在雙方利益一致領域攜手合作，包括氣候變遷、全球公衛、反毒及核武禁擴」。

白宮國家安全委員會發言人柯比 John Kirby 也表示，美國會「保持溝通管道暢通，包括最高領導人層級。」他說，白宮團隊仍在努力促成美中領袖下月在 20 國集團（G20）峰會舉行會談，這將是拜登上任以來兩人首度面對面會談。

中共周日上午召開二十屆一中全會，新一屆政治局常委中午在北京人民大會堂金色大廳公開露臉，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等常委依序出場，代表習近平續任總書記，且常委都是他的人馬。習近平也繼續擔任中央軍委主席。

了解拜登政府想法的知情人士透露，美方預料習近平會實施更加孤立的政策，並對美國等國家採取更強硬外交立場。

中國政壇的最新發展，顯示未來中國官員決策時，將更加重視意識形態，而非實用主義，高層質疑「清零政策」的聲音愈來愈小，增強對民間部門的控制力道。中共政治局 25 年來首度沒有任何女性委員，也顯示中共的立場變得更加保守。