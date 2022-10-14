G20財長有苦難言 強勢美元成IMF世銀年會最熱話題

美元升息效應蔓延全球，世界各國頭痛不已，在國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行本周的年會上，強勢美元主導所有議題討論，但與會各國的意圖不是抱怨、也不期待美國政策改變，只是想要說明美元升值的影響。

20 國集團 (G20) 財長和央行總裁正齊聚華府，參加 IMF / 世銀年會。根據 G20 財金首長會議主辦國、印尼財長穆里亞尼 (Sri Mulyani Indrawati) 的說法，與會各國一致警告風險正在升高，呼籲採取協調行動。

穆里亞尼並表示，美國決策官員需要「非常注意」對其他國家造成的潛在外溢效應。

根據知情人士，在會議中，各國財金首長直接向 IMF、美國財政部和美國聯準會 (Fed) 提到美元升值的問題，但並未抱怨，而是希望向美國面對面詳述美元升值帶來的影響。

美國財長葉倫目前無意阻升美元。(圖: AFP)

美國周四 (13 日) 公布的 9 月消費者物價指數 (CPI)，再度證實通膨高燒不退，意味著現階段 Fed 只能繼續升息。市場預期 Fed 到明年 3 月會再升息約 1.75 個百分點 (7 碼)。

IMF 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 周四說：「想想美國通膨長期無法獲得控制的情境，這不利於美國，也會外溢到其他國家。」

南非央行總裁 Lesetja Kganyago 看法雷同，即使南非幣蘭德兌美元貶至 2020 年曾觸及的歷史低點，但他說，若 Fed 此刻什麼也不做，未來將需要更猛力緊縮，將付出更高昂的代價。

美國無意阻貶美元

美國官員曾多次在公開場合或私下，坦言美元升值對其他國家已造成影響。美國財長葉倫周三說，「我們將留意美國政策對世界各地造成的影響」，Fed 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 周一也表示，「正在密切關注經濟展望的變化，以及全球風險」。

Fed 官員也意識到美元升值對世界各國造成的影響。(圖: AFP)

美元也曾在 1980 年代強升，並促成工業強國在 1985 年敲定「廣場協議」，聯手抑制美元升值。不過簽署協議的同時，Fed 已把聯邦基金利率從 1980 年的近 15% 一路降到 4% 以下，而目前看起來，美國只有繼續升息一途。

針對強勢美元的問題，歐洲央行 (ECB) 官員 Francois Villeroy de Galhau 表示，七國集團 (G7) 採取協調行動，透過外匯干預是可以發揮效果的。

但葉倫迄今從未暗示願意採取這類行動。她周二受訪時說，「美元匯率交由市場決定，有利於美元」，「美元的走勢是各國不同政策立場產生的合理結果。」

IMF 認為，日本還不到改變超寬鬆貨幣政策的時候。(圖: AFP)

在沒有干預共識下，日本上個月已出手捍衛日元，是 1998 年以來首度干預，但效果短暫，日元本周已經貶破上周的干預價位。許多新興經濟體為了阻貶本國貨幣，也紛紛動用外匯存底。

新興市場現在的體質比 40 年前強得多，某些拉丁美洲國家的貨幣今年兌美元甚至逆勢升值，部分原因是他們趕在 Fed 之前就開始升息，此外，大宗商品價格上漲也幫助減緩衝擊。

G7 財長公報未提美元

Gavekal 研究公司新興市場資深分析師 Udith Sikand 表示，很多新興經濟體大致上已經解決『原罪』問題，即過度依賴外幣計價得的債務，「新興經濟體擴大和深化自己的金融市場，因此現在更有能力用自己的貨幣，向國際投資人借貸。」

但像斯里蘭卡、巴基斯坦等國家，仍無法倖免於美元升值的苦難。葉倫周三呼籲國際貸款人參與紓困計畫，對一些處境困頓的國家伸出援手。

針對美元，G7 財長在周三聯合發布的公報中隻字未提。他們重申 2017 年的內容，僅表示「匯率的過大波動和失序變動，可能對經濟和金融穩定造成負面影響」，但仍承諾「匯率交由市場決定」。