〈美股早盤〉10月非農報告憂喜參半 主要指數開高

美國 10 月非農就業報告數據憂喜參半，儘管新增就業人數遠超預期，聯準會（Fed）未來可能繼續維持鷹派立場，但失業率的攀升給市場帶來 Fed 轉鴿希望，美股主要指數周五（4 日）開高，經歷四天大跌後攀升。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 150 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 2.8%。

美國勞工部周五（4 日）公布 10 月非農新增就業報 26.1 萬人，遠高於市場預期的 20 萬人，但低於修正後前值 31.5 萬人；10 月失業率升至 3.7% ，高於市場預期的 3.6%。儘管失業率有所攀升，但非農新增就業人數仍相當強勁，聯準會（Fed）的貨幣政策恐繼續維持鷹派立場。

上月非農報告顯示，儘管利率快速攀升、經濟前景日益黯淡，勞動力需求依然強勁。另外，裁員人數雖然正在增加，但仍位在歷史新低水準，而企業填補數百萬空缺職位的競爭則推動薪資快速上漲。

強勁的就業報告雖然支撐作為經濟引擎的消費者支出，但也讓 Fed 替通膨降溫的努力變得更加困難，表明 Fed 在未來幾個月將堅定收緊貨幣政策。

儘管如此，失業率的攀升仍給市場帶來 Fed 轉鴿的希望，截稿前，根據芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，12 月升息 2 碼（50 個基點）的機率升至 52%，升息 3 碼（75 個基點）的機率降至 48%。

圖片：芝商所 FedWatch Tool。

Fed 主席鮑爾曾表示，Fed 可能會縮小升息幅度，但可能需要把利率提升到高於預期的水準來抑制通膨。雖然鮑爾表示不要討論政策轉向，但周五的就業報告將成為 Fed 在決定下一次升息幅度時評估的其中一個關鍵數據。

其他消息方面，外媒報導稱美國審計官員提前完成了對中資公司的首輪現場審計工作，最快會在這個周末離開香港，早於原來 11 月中旬的日程。

這意味著美中雙方在審計合作方面取得進展，一些中概股的下市危機有望解除，阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US)、百度 (BIDU-US) 盤前股價分別勁揚 9.26%、8.78% 與 8.23%。

據悉，委員會可能在未來幾周就關鍵檢查結果提交初步報告，或會指出存在的不足或改善空間，例如在內控和記錄保存方面。

截至台北時間周五（4 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Block(SQ-US) 早盤上漲 8.62%，至每股 58.55 美元

線上支付公司 Block（前身為 Square）第三季財報表現亮眼，營收報 45.2 億美元、每股獲利報 0.42 美元，均優於分析師預估的 44.9 億與 0.23 美元。該公司數位支付平台 CashApp 上季賺進獲利 7.74 億美元，此外其包括比特幣在內的淨營收增長至 44 億美元，不含比特幣在內的營收年比成長 36% 至 28 億美元。

Coinbase(COIN-US) 早盤上漲 5.92%，至每股 59.10 美元

加密貨幣交易所 Coinbase 第三季營收不及市場預期且虧損意外擴大，不過用戶人數高於分析師預期，支撐股價走高。Coinbase 上季營收報 5.9 億美元，低於分析師預期的 6.54 億美元，經調整後每股虧損 2.43 美元，遜於分析師預估的每股虧損 2.40 美元。

值得注意的是，Coinbase 第三季每月交易用戶 (MTU) 850 萬人，較上一季的 900 萬人和第一季的 920 萬人下滑，但根據 StreetAccount，分析師原本預估會下降至 784 萬人。

星巴克 (SBUX-US) 早盤上漲 8.76%，至每股 92.10 美元

連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）受惠消費者在飲料訂單支出增加推動，繳出亮麗的第三季財報。該公司上季營收年增 3% 至 84.1 億美元、每股獲利報 0.81 美元，雙雙優於分析師預期的 83.1 億與 0.72 美元。

值得注意的是，星巴克第四季的全球同店銷售成長 7%，遠勝 Refinitiv IBES 調查分析師預估的 4.2，其中美國的業績成長，幫助彌補中國同店銷售下滑 16%，上季美國同店銷售成長 11%。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月非農新增就業報 26.1 萬人，預期 20 萬人，修正後前值 31.5 萬人

美國 10 月失業率報 3.7%，預期 3.6%，前值 3.5%

美國 10 月平均每周工時報 34.5 小時，預期 34.5，前值 34.5 小時

美國 10 月平均每小時薪資年增率報 4.7%，預期 4.7%，前值 5%

美國 10 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 10 月勞動參與率報 62.2%，預期 62.4%，前值 62.3%

華爾街分析：

Equiti Capital 首席宏觀經濟學家 Stuart Cole 表示：「今天的非農數據要結合其他勞動力市場數據來看，先前的數據顯示美國勞動力需求保持穩定。不過市場對通膨的擔憂要勝於就業數據疲弱有可能讓 Fed 政策轉向寬鬆的預期。」

巴克萊分析師表示，Fed 主席鮑爾明確表示，從長遠來看過度收緊貨幣政策可能比不採取行動的代價更低，因此目前狀況來看，市場對經濟硬著陸的擔憂將持續下去。