〈美股盤後〉10月非農報告勝預期 美股上演V型反轉

美國 10 月非農就業報告勝預期，市場傳出中國即將放寬疫情防控，美股主指週五 (4 日) 上演 V 型反轉，材料類股領軍，中概股飆升，四大指數集體收紅，道瓊漲超過 400 點，標普與那指升逾 1.2%，費半暴漲 4.60%。

美股主指週線吞黑，道瓊週跌 1.4%，終結連四週的漲勢。標普和那指分別下跌 3.35% 和 5.65%，打破連兩週走升趨勢。

數據方面，美國 10 月份非農就業人數增加 26.1 萬人，高於市場預期的 20 萬人，不過，失業率也同步上升至 3.7%，顯示美國就業市場雖略有降溫，但仍持續展現韌性，不足以推動聯準會轉向。

政經方面，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 和里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 週五皆認為聯準會需要進一步升息，但速度可能不會那麼激進。

外媒引述消息人士表示，中國可能很快將入境旅客的隔離時間要求，從目前的 10 天縮短至 7 或 8 天，此消息提振週五市場情緒。

市場還傳出美國審計官員提前完成對中資公司的首輪現場審計工作，美中審計合作看來取得進展，激勵阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 到百勝中國 (09987-HK)(YUMC-US) 等中概股的上漲。

美國官員證實，7 大工業國 (G7) 有望在 12 月 5 日前公布俄羅斯石油價格上限細節，以削減俄國戰爭經費，限制俄國帶來的能源價格戰衝擊。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.32 億例，死亡數突破 659 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週五 (4 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊集體喜漲，材料、金融領軍。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.19%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.78%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.33%；Meta (META-US) 上漲 2.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.88%。

道瓊成分股逾半收紅。Nike (NKE-US) 大漲 5.96%；陶氏化學 (DOW-US) 大漲 5.46%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 3.92%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.88%；Salesforce (CRM-US) 下跌 4.48%。

費半成分股普遍強勁。NVIDIA (NVDA-US) 大漲 5.48%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 6.26%；德儀 (TXN-US) 上漲 3.92%；美光 (MU-US) 大漲 5.01%；英特爾 (INTC-US) 上漲 4.35%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.71%；AMD (AMD-US) 上漲 3.46%。

台股 ADR 氣勢如虹。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.65%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 7.74%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 6.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.93%。

企業新聞

連鎖咖啡店星巴克 (SBUX-US) 猛漲 8.48% 至每股 91.86 美元。星巴克受惠消費者在飲料訂單支出增加推動，繳出亮麗的第三季財報

玩具製造商 Funko (FNKO-US) 狂瀉 59.38% 至每股 7.92 美元，原因是 Funko 最新財報表現慘烈，並在假日旺季前下調全年財測。

PayPal (PYPL-US) 走低 1.79% 至每股 75.18 美元。PayPal 週四盤後公布第三季獲利和營收高於預期，但第四季營收預期不及分析師預期。

推特週五開始裁員，並將暫時關閉辦公室，不讓員工進入。推特新老闆馬斯克表示，由於廣告商暫停支出，推特的營收正大幅下滑。

經濟數據

美國 10 月非農新增就業報 26.1 萬人，預期 20 萬人，修正後前值 31.5 萬人

美國 10 月失業率報 3.7%，預期 3.6%，前值 3.5%

美國 10 月平均每周工時報 34.5 小時，預期 34.5，前值 34.5 小時

美國 10 月平均每小時薪資年增率報 4.7%，預期 4.7%，前值 5%

美國 10 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 10 月勞動參與率報 62.2%，預期 62.4%，前值 62.3%

華爾街分析

摩根士丹利模型投資組合構建主管 Mike Loewengart 指出，強於預期的就業報告表明，聯準會仍面臨著艱難的任務，要應對有彈性的勞動力市場和頑固的通膨。

Loewengart 提到，儘管非農報告可能令那些極欲聯準會盡早轉鴿的投資人感到失望，但記住，這是近兩年來的最低數據，故可能有就業市場放緩的跡象。

Orion Advisor Solutions 投資策略師 Rusty Vanneman 認為：「非農數字可能不是聯準會所樂見的數字，但他們確實需要一些經濟疲軟來舒緩通膨壓力，而報告還沒反映出來。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主