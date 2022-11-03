〈央行理監事會記錄〉鷹派理事抨擊央行不重視房價變動是錯誤政策

根據中央銀行最新揭露的理監事會議紀錄，部分鷹派理事抨擊，央行只重視房貸成長與集中度等指標，卻不重視房價的變動，認為這是錯誤的政策；另有理事建議，應將住房成本反映在 CPI 上。

央行今 (3) 日公布第 3 季理監事會議紀錄，會中理事們除發表對貨幣政策的看法外，也聚焦房價與房租等相關議題討論。

有位理事表示，過去以來央行反覆強調抑制房價最有效的工具是租稅政策, 部分研究確實發現也是如此，但房價是金融穩定最重要的指標之一，這並不代表央行可以放任房價持續高漲不管。

該位理事表示，央行如要維持金融穩定，應須針對房價變動實施政策反應，BIS 的經濟學家指出，南韓央行自上年開始持續升息，現在南韓房價的成長率已大幅下降，但央行卻只重視房貸成長與集中度等指標，不重視房價變動，直言這是錯誤的政策。

另有兩名理事對房價、房租及物價統計提出看法，其中一位理事建議將住房成本反應在 CPI 上，另位理事則指出，聯準會主席關注房價持續上漲導致房租上漲，將使通膨隨之升高。

該名理事還提及，ECB 多年前已考量將自用住宅房價納入其物價指數，目前雖尚未正式取代目前物價指數的編列，但顯示除房租外，ECB 已思考自用住宅房價上升對物價指數可能帶來的影響。

但也有理事認為，房貸成長與集中度指標，實際上已經反映房價變動與房市交易量變動情形，而央行關注房價變動，不表示必須針對房價之單一指標，採取系統性回應。

該名理事認為，房價與金融穩定有關，但影響房價因素眾多，央行因應措施主要是針對炒作，防範過多信用資源流向不動產市場，如果房價是由基本面支撐，在不影響金融穩定前提下，不會硬抑制房價。

該名理事還說，央行因應房市風險主要是採選擇性信用管制，而升息主要是因應通膨，抑制房價是附帶的；而觀察美、歐、南韓等央行，升息目的是為了因應高通膨，而非房價。