〈房產〉透天厝總價漲升 台北要價突破5000萬元

全台房屋價格走揚，疫情後更突顯獨棟優勢的透天，總價帶也普遍走升，依據實價登錄資料統計，全台各縣市透天今年第三季平均總價，共有 6 個區域總價年漲幅逾 2 成，其中台北市囊括總價最高、漲幅最多的縣市，平均總價從逼近 4000 萬元到破 5000 萬元，年增幅高達 31.6%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，一般透天土地持有面積大，在台北市這樣素地稀缺的區域，可有危老都更都更的價值，且台北市透天交易量較其他類型少，因此並非透天交易的主力區，平均總價卻有高度成長。

綜觀透天平均總價大幅成長的區域，除了台北市外，皆為透天是該縣市的主力成交類型，今年第三季平均總價年漲幅第二高者為宜蘭縣，今年平均一棟 1393 萬元、年漲幅 26.8%。

大家房屋宜蘭轉運站加盟店店東周佳瑮表示，宜蘭將有高鐵站的建設議題以及先前的資金熱潮，促進宜蘭房地產價格躍升，雖然目前全台房市降溫，但看好將來宜蘭縣的高鐵商機，依然有買方願意進場，透天類型的買方大約一半為在地、一半來自雙北，雙北的買方多數是退休後想定居，經比較價格，千萬在雙北僅能買 2-3 房，在宜蘭可以購置空間開闊的透天，且未來有高鐵，往返雙北或南下更為便利，故詢問度不因市場下行而減少。

至於第三名彰化縣及第四名嘉義縣市總價漲幅分別為 26.3%、22.8%，平均總價從去年第三季不到千萬，今年都來到 1000 萬元以上，此外，全台第三季透天平均總價不到 1000 萬元的縣市僅剩澎湖縣、雲林縣、屏東縣、台東縣及花蓮縣，要在 1000 萬元內買透天越來越難。

郎美囡分析，除了資金因素，先前工料雙漲讓透天新案開價攀高，拉動新透天及中古透天價格，也因此，許多透天主力縣市因總價漲勢凶，迫使財力有限的首購族、小資族改購買華廈或大樓，加上土地取得成本越來越高，過去透天為主的區域，新案規劃逐漸走向大樓及華廈。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，許多買方為不受上下樓層鄰居干擾而偏好透天，且透天如產權單純，具有進可攻退可守優勢，頗獲投資人青睞，然而有些土地使用分區未必為住宅用地，卻做住宅使用，提醒買方入手前務必確認土地使用與購置目的是否相符，以免後患無窮。