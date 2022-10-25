〈房產〉全台六都總圖文青宅台南最猛 5年價漲75.4%

桃園新總圖將在今年 10 月試營運，可串連藝文特區展演中心發揮展演、商業、文化與休閒等功能，而房仲業者依實價登錄統計，六都總圖書館周邊文青宅房價，5 年來南台灣房價漲幅表現較北台灣漲幅多，最高是台南市，單價從五年前的 16.7 萬元到今年 29.3 萬元，漲幅 75.4%，其次是桃園市漲 19.8%；高雄市漲 18.5% 居第三。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，六都總圖書館房價漲幅前三都的總圖皆位處新興重劃區內為主，區內的黃金蛋黃區周邊住宅受到民眾青睞，同時搭配多重建設相輔相成。

漲幅冠軍的台南市文青宅，主要座落在東橋重劃區，緊鄰台南市中心，生活機能佳，台灣房屋大橋特許加盟店店東林展加表示，此商圈屬於新開發重劃區，房價基期較低，近五年才開始陸續有新大樓建案進駐，市府在此區投入眾多資源，除了新總圖，未來結合砲校重劃區開發為永康創意設計園區，將打造為台南新都心。

漲幅位居六都亞軍的中正藝文特區，周邊房價節節高升，5 年漲幅近 2 成，江怡慧指出，主要是因為黃金地段土地供給有限，物以稀為貴，因而近期推案多以豪辦或是高檔豪宅為主，也是為何新大樓房價節節走高的原因，但地段極佳同時素有桃園天龍國之稱的藝文特區一帶。

至於位居第三，亞洲新灣區中的「高雄市立圖書館總館」，未來周邊有高雄世貿會展中心、高雄港旅運及港務大樓、海洋文化與流行音樂中心及環狀輕軌列車等，並結合三多商圈、新光碼頭、高雄軟體園區一體。