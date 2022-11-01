〈房產〉捷運三鶯線三峽站聯開案啟動招商 吸引逾40億元投資

「三鶯線三峽站捷運開發案」啟動招商，由仲量聯行協助新北市政府捷運工程局舉辦，說明會吸引包括富邦、冠德 (2520-TW)、日勝生 (2548-TW)、興富發 (2542-TW) 等廠商出席。此一捷運聯開案預計吸引 40 億元以上投資。

仲量聯行指出，捷運三鶯線為三環六線中的第三環線，預計 2023 年完工通車，三鶯線通車後可縮短三鶯地區至臺北市通勤時間至少 20 分鐘，不只提供區域便利的交通系統，更打造北北桃共同經濟生活共榮圈。

三峽站設置兩出入口之開發基地，位於三樹路及國慶路之交叉口處，鄰近台北大學特定區，100% 公有地，地形方整，出入口 1 開發基地面積 1845 坪，初步規劃地下 2 層、地上 17 層、開發量體約 1.2 萬坪，預估投資金額約 21 億元；出入口 2 開發基地面積 1,718 坪，初步規劃地下 2 層、地上 18 層、開發量體約 1.1 萬坪，預估投資金額約 20.7 億元。

新北市政府捷運工程局代理副局長鄭智銘表示，三峽站為捷運三鶯線第二個推出捷運開發案之車站，目前三鶯線工程順利，預計於明年完工，未來連接桃園捷運綠線，北桃都會區將具有四通八達之便捷路網。三峽站兩處開發基地不僅鄰近北大特區，周邊更鄰接新北市政府規劃之新訂麥仔園及大柑園地區非都市土地開發計畫。

仲量聯行總經理趙正義表示，捷運三鶯線位處串連台北市、新北市與桃園市等都會核心之廊帶，廊帶人口約 137 萬人，從台北車站的板南線到土城的頂埔站後，經由三鶯線延伸至鶯歌的鶯桃福德站，在未來將可連接至桃園八德、桃園機場及桃園捷運綠線等。