〈房產〉永慶：《國土計畫法》對不動產市場影響有限 仍需持續關注

國立政治大學不動產研究中心 22 日舉辦「國土計畫與不動產市場研討會」，邀集內政部政務次長花敬群、內政部地政司司長王成機、內政部營建署副署長陳繼鳴、國立政治大學副校長陳樹衡、新北市政府城鄉發展局局長黃國峰、新北市政府經濟發展局局長何怡明、桃園市政府地政局副局長高鈺焜、永慶房產集團業務總經理葉凌棋等重量級產官學人士與會，分享專業與洞見，盼促進產業、以及國家健全發展。

花敬群政務次長致詞時表示，國土計畫是一個龐大的課題，面對過去累積的問題、當下的全球競爭、以及對未來的展望，如何建構並規範好一個系統，讓社會各界覺得國土發展有方向，這是一份不容易，但是非做不可的工作。這份工作的成功與否，端看整個國家有多少量能投入這些工作，因此除了中央和地方政府的付出外，還有賴學術界、產業界的分享奉獻，一起為國家的未來提供指引與方向。花敬群政務次長特別感謝今天與會的政府官員、學術界的學者，還有產業界的專業人士，分享專業見解，為國家找問題、找路徑、找方向。

本次研討會由政大不動產研究中心主任、暨政大地政學系教授賴宗裕發表〈國土計畫與不動產市場供需之影響〉揭開序幕。他指出，《國土計畫法》主要在接替《區域計畫法》針對非都市土地進行規劃管制，因此容易使地方政府過度聚焦在現行非都市土地如何轉換成可開發用地，導致直接或間接促成農地流失、以及未來不動產市場往非都市地區拓展之可能。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋。(圖：永慶提供)

永慶房產集團業務總經理葉凌棋也表示，都市土地原本由《都市計畫法》進行管理，《國土計畫法》實施後，都市土地全部劃入城鄉發展地區第一類，仍依照《都市計畫法》管理，因此《國土計畫法》對於居住在都市地區的居民不受影響。觀察 2022 年全台建物交易，有超過 8 成皆位於都市土地，《國土計畫法》對不動產交易影響不大，惟非都市土地未來可能因為《國土計畫法》納入不同功能分區而有不同影響，值得後續觀察。

花蓮縣文化局局長吳勁毅在〈國土計畫推進下非都地區住商供給與鄉村地區整體規劃的實務操作〉題目中闡述，非都市地區的住宅有其特殊性，過往的非都市地區計畫工具，無法因應當今鄉村地區的整體規劃。吳勁毅局長提出新的非都市地區居住需求的調查方法，如何避免炒作的配套機制等操作模式，盼拋磚引玉，解決非都市地區過往的居住困境，讓鄉村發展除了有更多機會、也能更有秩序。

中國文化大學都市計劃與開發管理學系教授兼系主任徐國城的〈國土計畫、產業規劃與地方發展〉，分析新北、桃園、台中、台南和高雄五大直轄市的產業發展現況，指出五都皆面臨既有產業發展土地漸趨飽和，導致產業用地價格攀升、墊高廠商成本的問題。另外還有產業用地區位未能符合市場導向、用地配套設施機能有待提升、未登記工廠影響整體土地使用和諧性等狀況，建議可制定相關獎勵配套，引導廠商於適當區位發展；同時定期針對國土計畫進行通盤檢討，以因應新興產業型態的扶植與引導發展。

國立成功大學都市計劃學系教授張學聖在〈國土計畫、都會區域計畫與跨域治理〉中，先梳理英國「大倫敦計畫」、美國波特蘭「都會區域政府」機構、日本「廣域地方計畫」三處先進國家的都會區域計畫作為借鑑，再提供國內都會區域計畫的建議規劃方針。張學聖教授也點出國內眾多基礎研究付之闕如、欠缺跨域整合式的空間策略計畫的狀況，並提出「計畫」、「組織」及「預算」為都會區域計畫推動三大關鍵要素等建議，以利後續推動都會區域計畫。

政大不動產研究中心表示，每一位與會的專家學者均分享許多國土計畫和區域發展上的狀況，也提供了有意義的解決方案。期待這些寶貴的建議使《國土計畫法》的全面上路不僅順遂、也更切合國家未來的發展。