博通併VMware併購案 將跨足軟體市場聚焦三大主題

通訊晶片大廠博通 (AVGO-US) 今年 5 月斥 610 億美元收購 VMware，跨足軟體業，執行長陳福陽 (Hock Tan) 近期表示，收購案涵蓋三大主題，分別是多雲 (Multi-Cloud)、雲端原生軟體與定價，VMware 未來加入將能提供一套軟硬體解決方案，滿足企業雲端需求。

博通是全球通訊晶片龍頭，去年營收超過 70 億美元，然而 VMware 去年營收高達 118 億元，軟體業的商機與市場吸引陳福陽的興趣，進而發起這起併購案，VMware 的收購預計將於明年底完成。

陳福陽表示，VMware、博通的合併未來除了提供傳統 IT 硬體架構外，將會加入新的軟體解決方案，幫助客戶連接、保護 IT 架構，滿足軟硬體整合需求。

陳福陽指出，客戶正在探索多雲的應用，博通也體認到企業 IT 未來將是多雲發展，因此將 VMware 納入公司生態系，以利企業在硬體建置之虞，也能透過 VMware 服務，連接多個第三方私有雲、公有雲及混合雲平台，將日常業務靈活分佈至不同雲端環境。

VMware 近幾年已將多雲、雲端原生視為重要開發重點，VMware 指出，其服務和技術來將能解決多雲部署的一些複雜性等問題，雲端原生軟體也更具彈性、更容易管理，能為企業節省營運成本。

至於定價方面，陳福陽表示，此次併購專注於強化博通商業模式，增加研發和營運，提升創新產品的價值，而不是提高價格，隨著 VMware 的加入，未來年營收將有 49% 來自企業軟體銷售。

VMware 正在快速成長，目前取得許多中小型企業的青睞，相關供應商也表示，目前博通已幾乎全心全力在發展軟體業務，陳福陽也親自到 VMware 總部坐鎮指揮，顯示博通自半導體業轉型至軟體業的決心。