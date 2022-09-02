〈財報〉博通Q3營收獲利高於預期 Q4財測強勁 力抗晶片需求低迷衝擊

晶片製造商博通 (AVGO-US) 周四 (1 日) 公布 2022 會計年度第三季財報，並發布第四財季強勁財測，緩解市場對網路基礎設施支出放緩的擔憂，激勵盤後漲近 2%。

近時確認，博通周四收低 1.42%，盤後上漲 2.03%，報每股 502 美元。

第四財季財測關鍵數據 vs. 分析師預期

營收：年增 20% 至 89 億美元 vs. 87.2 億美元

第三財季 (7/31 止) 財報關鍵數據 vs 分析師預期

營收：年增 25% 至 84.64 億美元 vs. 84.1 億美元

EPS (Non-GAAP)：9.73 美元 vs. 9.57 美元

EPS (GAAP)：7.15 美元

純益 (GAAP)：30.74 億美元

調整後 EBITDA ：53.78 億美元

高於預期的財測表明，博通正避開晶片需求廣泛下降的衝擊，至少目前如此。包括 Nvidia (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US) 和美光 (MU-US) 等其他供應商都因個人電腦和智慧手機需求疲弱而備受衝擊，但博通對口的市場狀況較好。

博通預期企業數位化的需求強勁，可助公司抵禦晶片產業放緩的衝擊。

博通執行長 Hock Tan 聲明：「我們預期第四季廣泛終端市場的需求仍持續強勁，反映我們客戶對數據中心、寬頻和無線領域下一代技術的持續投資。博通第三季業績受到雲端、服務提供商和企業強勁需求的推動。」

這與對個人電腦和手機的需求形成鮮明對比，因為消費者面對通膨而推遲大筆消費，所以這些需求已消退。雪上加霜的是，Nvidia 本周表示，由於受到出口至中國的新限制，恐損害銷售。該警告引發周四晶片股走跌，Nvidia 甚至創 2 年來最大盤中跌幅。

博通供應各種晶片給全球大多數科技巨頭，成為產業領頭羊。但與同業相同，博通也將大部分生產外包。過去兩年面臨供應限制，苦於無法自製造商獲得足夠的供應，但現在局面轉變成庫存增加的風險。

然而，博通高層向投資者保證，公司不會導致庫存積累，因為公司採客戶下單後才製作的方式，而非在倉庫中堆積供應。

Tan 預測，晶片業成長率將減速至 5% 或以下的史上首見低速，從去年銷售成長 26% 的紀錄大幅下降。

投資者已認定最近一波晶片熱潮已經結束，截至周四收盤，博通今年迄今下跌 26%，與費半指數走勢一致。