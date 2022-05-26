史上第三大科技交易案 博通宣布以610億美元收購VMware

博通 (Broadcom)(AVGO-US) 周四 (26 日) 宣布，將根據其普通股 2022 年 5 月 25 日的收盤價，以 610 億美元的現金和股票交易方式收購 VMware (VMW-US)。

這筆交易規模，僅次於微軟 (MSFT-US) 以 690 億美元收購動視暴雪 (ATVI-US) 和戴爾 (DELL-US) 在 2016 年以 670 億美元收購 EMC。

博通收購 VMware 將有助該公司從設計和銷售半導體的核心業務轉向企業軟體，並獲得更大的利潤。企業慣用 VMware 的產品來更有效地運作自家的伺服器和雲端伺服器。

博通近年戰略性地利用合併推動其成長。之前在 2018 年以 189 億美元收購了 CA Technologies，並在 2019 年以 107 億美元收購了賽門鐵克 (Symantec)。

不過，博通自 2019 年以來就未再進行過大規模收購。博通 CEO 陳福陽 (Hock Tan) 3 月表示，該公司「有能力進行大規模收購」。

博通曾在 2018 年有意以 1170 億美元收購高通 (QCOM-US)，但當時的總統川普以國家安全為由阻止了這筆交易。

為了償還債務，VMware 去年底從戴爾分拆出來。戴爾最初在 2016 年收購 EMC 時同步收購了該公司。戴爾 CEO 兼創始人戴爾 (Michael Dell) 擁有 VMware 約 40% 的股份。

該交易的消息在上周末傳出，導致博通股價走低。VMWare 股價周一 (23 日) 上漲超過 24%。