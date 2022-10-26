〈眾達法說〉增資12億元搶矽光新商機 成為博通CPO交換器關鍵供應商

眾達 - KY (4977-TW) 今 (26) 日召開法說會，董事長陳靖仁表示，大客戶博通 (AVGO-US) 積極擴大資料中心市占率，開發矽光技術第一代共封裝 (CPO) 網路交換器，眾達將成為主要供應商，並看好 CPO 交換器將成為終極解決方案，大規模增資 12 億元投入設備建置，積極卡位未來商機。

陳靖仁指出，隨著運算需求提升，傳統模組功耗問題已浮上檯面，要做到 51.2 TB 高傳輸交換器，除了光模組用量將大幅增加，散熱表現也不佳，因此，矽光 CPO 交換器成為最佳解決方案。

CPO 交換器未來將捨棄過往所有傳統光通訊模組，全數改為外部光源 (ELS) ，陳靖仁表示，新型交換器已開始導入光纖，交換器市場將會進入新世代、大幅改變市況，並成為終極解決方案。

博通在今年 8 月推出矽光第一代 25.6TB CPO 交換器，功耗、成本皆較以往傳統交換器節省 5 成，未來也將拖出 51.2TB CPO 交換器，而眾達已成為其中關鍵 ELS 供應商。

陳靖仁表示，博通已是資料中心市場龍頭，進入到矽光製程後，為了防堵思科、英特爾、AMD 等競爭者跟上腳步，因而積極開發 CPO 產品，拉開競爭者距離，並試圖拿下所有資料中心市場，眾達可望隨客戶共同成長。

陳靖仁認為，鑒於 CPO 交換器發展潛力，加上已有客戶對 CPO 報價與下訂單，動公司辦理較大規模增資計畫，預計投資 12 億元主要將用於相關設備採購。