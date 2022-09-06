網通、雲端需求強 博通訂單能見度看到明年Q3

終端需求仍明確，網通晶片和下游設備廠都看好市場需求，博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 在近期電話會議中指出，網通寬頻、企業與雲端市場市況沒有改變，終端需求仍非常明確，目前積壓訂單長達 50 周，代表能見度可達明年第三季。

陳福陽認為，50 周的交期也代表，將下游需求拉長至 1 年，這是很好的能見度指標。

陳福陽表示，積壓訂單持續增加，不確定交期何時能縮短，也使網通設備業者提前下單，從第三、四季狀況來看，確定這些都是來自實際的終端需求，也意味著博通認為，客戶並沒有重複下單的現象。

網通大廠中磊也表示，目前訂單能見度達明年第一季，明年該拿的訂單都已掌握，由於中磊持續在各產品取得新的市占，即使客戶因為通膨等因素有訂單調整，對料件的準備也不會有變化，明年仍將保持成長。

中磊認為，寬頻是各國基礎建設，5G、光纖持續建置，政府補貼、企業投資進度仍沒有停止跡象，中磊營運將可持續成長。

不過，市場仍密切關注通膨影響導致網通廠面臨砍單的風險，合勤控示警，已有看到砍單、延後下單的狀況，業內人士指出，隨著網通廠訂單滿足率逐漸上升至 9 成，擔憂明年第一季訂單將出現明顯砍單的現象，未來業者恐面臨庫存調整。