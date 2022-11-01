迪士尼測試提供Disney+訂戶提早購買假日季商品優惠

迪士尼公司 (DIS-US) 發表聲明表示，從周二 (1 日) 開始，Disney+ 串流媒體的美國訂戶將能夠提前一周購買新的星際大戰光劍、黑豹面具和其他商品。

該公司將這項優惠形容為一個有限的測試機會，提供串流媒體客戶客外福利搶購假日購物季令人垂涎的產品。

在日益激烈爭取線上觀眾的過程中，迪士尼、Netflix Inc (NFLX-US) 和其他公司正在努力吸引串流媒體客戶。迪士尼表示，截至 7 月 2 日，Disney+ 訂閱人數約為 1.521 億，其中美國和加拿大的訂閱人數為 4450 萬。迪士尼將在 11 月 8 日的財報中披露其最新的串流媒體數據。

在推出這項新服務後，Disney+ 將使美國訂戶有機會透過 shopDisney.com 網站上的專用頁面購買「曼達洛人」、「黑豹」和「奇異博士」相關的最新周邊產品。觀眾可以掃描 Disney+ 頁面上特定影集或電影「購買這個故事」選項下的二維碼登入這個頁面。

該公司表示，18 歲以上的美國訂戶的 Disney+ 主要個人資料中將出現一個商店標籤。

美國 Disney+ 客戶還可以選擇購買獨家的《冰雪奇緣 2》和《巴斯光年》產品。

Disnay+ 總裁鮑文 (Alisa Bowen) 在聲明中說：「在即將到來的假日季特別提供這個精選的商品系列，是我們嘗試改善 Disney+ 用戶體驗的許多方法的最新範例，其中包括強化成為訂閱者的優點。」