〈美股盤後〉數據顯示Fed升息壓力未減 三大指數盡墨

投資人靜待聯準會 11 月會議結果，數據顯示聯準會升息壓力未減，美債殖利率走升，美股主指週二 (1 日) 開高後大多震盪走低，通訊服務和金融類股領跌，道瓊收盤小跌近 80 點，標普下滑超過 0.4%，那指收黑 0.89%，惟費半收紅 0.77%，輝瑞和 Uber 在財報利多加持下收紅。

數據方面，美國勞工部週二發布月度職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 報告顯示，9 月職位空缺數意外增加 43.7 萬個至 1,070 萬個，遠高於預期。市場解析，招聘未見鬆懈的跡象使聯準會很難放緩升息步伐。

政經方面，聯準會召開為期兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，目前市場預期將四度升息 3 碼。投資人將密切關注聯準會聲明和聯準會主席鮑爾的記者會，以尋找緊縮步伐放緩的跡象。

白宮國家安全會議 (NSC) 發言人柯比 (John Kirby) 週二表示，美國和中國官員仍致力於安排兩國元首在 G20 峰會的面對面會晤。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.30 億例，死亡數突破 659 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (1 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊互有消長，能源板塊 (+0.99%) 漲幅最大，通訊服務 (-1.81%) 賣壓最沉重。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 獨強。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.75%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.27%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.71%；Meta (META-US) 上漲 2.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 5.52%。

道瓊成分股逾半收黑。Salesforce (CRM-US) 下跌 1.7%；Merck (MRK-US) 下跌 1.42%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.41%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.8%；Nike (NKE-US) 上漲 1.18%。

費半成分股普遍收紅。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.34%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.70%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.41%；美光 (MU-US) 上漲 1.40%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.46% ；高通 (QCOM-US) 下跌 0.28%；AMD (AMD-US) 下跌 0.67%。

台股 ADR 以聯電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.05%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.79%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.01%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 3.23%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.05% 至每股 61.58 美元，折溢價率為 1.26%，換算價 396.45 元。在美國亞利桑那州投資超過 120 億美元建 12 吋晶圓廠，即將於 12 月上旬舉行「首部機台移機 (First tool-in) 典禮」，台積電向華航包機，分批移送所需設備和工程師，首班 CI36 班機週一自桃園機場起飛。

推特 (TWTR-US) 持續停牌，將於 11 月 8 日從紐約證券交易所下市。推特新老闆馬斯克表示，推特將對「藍勾勾」的用戶收取每月 8 美元的費用。

亞馬遜 (AMZN-US) 重挫 5.52% 至每股 96.79 美元，市值來到 9870.63 億美元，自 2020 年 4 月以來首次跌破 1 兆美元。

美國聯邦通信委員會 (FCC) 委員表示美國應禁止 TikTok 後，Meta (META-US) 和 Snap (SNAP-US) 盤中應聲大漲，分別收紅 2.19% 和 3.43%。

共享乘車巨擘 Uber(UBER-US) 暴漲 11.97% 至每股 29.75 美元。Uber 上季營收優於預期，主因客流量大幅成長，財測也高於市場預期，緩解投資人對高通膨可能拖累消費支出的疑慮

製藥公司輝瑞 (PFE-US) 揚升 3.14% 至每股 48.01 美元。輝瑞上季營收報 226 億美元、經調整後每股純益報 1.78 美元，均優分析師預期。該公司預估今年每股純益介在 6.4 至 6.5 美元之間，高於先前預測的 6.3 至 6.45 美元。

經濟數據

美國 10 月 Markit 製造業 PMI 終值報 50.4，預期 49.9，前值 49.9

美國 10 月 ISM 製造業指數報 50.2，預期 50，前值 50.9

美國 9 月 JOLTS 職位空缺數報 1,071.7 萬，預期 1,000 萬，前值 1,005.3 萬

華爾街分析

美國銀行首席美國經濟學家 Michael Gapen 預期：「聯準會本週將升息 3 碼，並自 12 月開始逐步減幅，11 月的會議並不是關於 11 月升息，而是 12 月，預計聯準會將在明年春季將利率提高到 4.75% 至 5% 的水平。」

Evercore ISI 分析師 Julian Emanuel 指出：「市場非常關注這樣的預測，即 11 月將升 3 碼，12 月升 2 碼，明年 2 月升息 1 碼，明年 3 月可能還會再升 1 碼，市場已預期這種情況正在發生，鮑爾週三的記者會結果不可能比這更鴿派。」

Lazard 資產管理公司美股主管 Ronal Temple 預測稱：「儘管有其他經濟減速跡象，但職位空缺數據和非農就業人數增長表明，還遠未到可以宣布戰勝通膨並鬆開經濟剎車的地步。」

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 表示，目前聯準會轉鴿仍言之過早。如果勞動力市場仍然健康，而且通膨最終比市場最初預測還高，那麼利率可能需要在更長的時間內保持較高水平。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主