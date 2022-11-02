〈台股盤前要聞〉聯發科將推新晶片、群創下調資本支出 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，聯發科旗艦晶片下周二亮相，預估將延續採用台積電 4 奈米製程，並取名為天璣 9200 系列；面板產業遭遇逆風，群創證實，今年資本支出下調約一成。以下是今 (2) 日必看重要財經新聞。

聯發科旗艦晶片下週二亮相 傳沿用台積電 4 奈米

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 即將在下周二舉辦旗艦晶片發表會，成為繼天璣 9000 後的新一代旗艦處理器，市場預估，聯發科新晶片將延續採用台積電 (2330-TW)(TSM-US)4 奈米製程，取名為天璣 9200 系列，待明年才會升級為 3 奈米強化版 (N3E)。閱讀全文...

群創下調今年資本支出 幅度約達 1 成

面板大廠群創 (3481-TW) 面臨整體產業逆風，高階主管自 10 月起自願減薪 5-10%，對於資本支出議題，總經理楊柱祥昨 (1) 日僅強調會穩定經營；不過考量市況變化，群創證實，今年全年資本支出預計將從原 260 億元減少約 1 成，落在 230-240 億元。閱讀全文...

盛群在手庫存長達 10 個月 調整期估延長至明年 Q3

MCU 廠盛群 (6202-TW) 昨 (1) 日召開法說會，副總蔡榮宗指出，因應客戶要求，部分產品將遞延至明年上半年出貨，導致整體庫存水位升高，法人估，盛群現階段平均銷貨天數為 150 天，加上通路庫存，在手庫存長達 10 個月。閱讀全文...

世界二度下修今年資本支出、降幅 10% 明年還會大幅縮減

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 昨 (1) 日召開法說，二度下修今年資本支出，由前次預估的 230 億元，下調約 10% 至 210 億元，並預估明年資本支出金額會較今年大幅下降。閱讀全文...

宏達電 Q3 虧損再擴大 前 3 季每股虧 3.01 元

宏達電 (2498-TW) 昨 (1) 日公布財報，第三季稅後虧損 9.8 億元，虧損較上季與去年同期擴大，每股虧損 1.19 元，續探同期新低；累計前三季虧損 24.86 億元，較去年同期小幅收斂，每股虧 3.01 元。閱讀全文...

台積電 1 奈米廠傳落腳桃園 經部：最先進製程會在台灣投資

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 傳 1 奈米廠將落腳在桃園龍潭園區，對此，經濟部昨 (1) 日做出說明強調，台灣半導體產業聚落完整，生態系經過 40 年的培養，超過 1000 家供應廠商，是最適合半導體發展的地方，台積電最先進製程也會在台灣投資。閱讀全文...

華新科 Q3 EPS1.05 元探 21 季低點 前三季純益年減近 7 成

被動元件廠華新科 (2492-TW) 昨 (1) 日公告第三季財報，稅後純益 5.09 億元，季減 33%、年減 81%，每股純益 1.05 元，為 2017 年第三季以來 21 季新低；累計前三季稅後純益 21.35 億元，年減 69.4%，每股純益 4.4 元。閱讀全文...

環球晶 8 吋、12 吋產能滿到明年 Q1 德州新廠新長約入袋

環球晶 (6488-TW) 昨 (1) 日召開法說，董事長徐秀蘭表示，客戶並未砍單、也未有長約違約，第四季到明年第一季，8 吋、12 吋產能都將維持滿載；發言人陳偉文也透露，美國新廠也有客戶持續簽新長約。閱讀全文...

兩家產險公司申請純網保 預計明年 4 月放榜

金管會開放純網路保險公司設立申請，31 日為收件最後截止日，保險局副局長林志憲證實有 2 家公司提出申請，預計於 2023 年 4 月「放榜」，最快 2023 年底就會出現國內首家純網路保險公司。閱讀全文...

防疫雙險今年已理賠 1441 億元 產險業增資逾 700 億元

金管會昨 (1) 日公布，防疫險與疫苗險理賠最新統計，防疫雙險合計理賠已超越 1441 億元，理賠案件也已超過 360 萬件；也迫使產險業以增資超過 700 億元。閱讀全文...