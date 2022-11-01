宏達電Q3虧損再擴大 前3季每股虧3.01元

宏達電 (2498-TW) 今 (1) 日公布財報，第三季稅後虧損 9.8 億元，虧損較上季與去年同期擴大，每股虧損 1.19 元，續探同期新低；累計前三季虧損 24.86 億元，較去年同期小幅收斂，每股虧 3.01 元。

宏達電第三季營收 10.8 億元，季增 7.2%、年減 19.4%；毛利率 39.4%，季增 0.2 個百分點，年增 9.5 個百分點；營利率 - 105.3%，虧損較上季收斂、較去年同期增加。

從前三季來看，營收 31.93 億元，年減 17.4%；毛利率 38.76%，年增 8.6 個百分點；營益率 - 103.35%，虧損較去年同期增加；稅後虧損 24.86 億元，虧損較去年同期小幅收斂，每股虧損 3.01 元。

展望後市，HTC 亞太區總經理黃昭穎指出，旗下首款支援元宇宙的手機 Desire 22 pro，繼在台灣、歐洲市場上市後，也進軍日本市場且預購狀況不錯，加上手機用戶移轉至元宇宙的綜效顯現，第四季營運不看淡。

回顧第三季，宏達電表示，推出 VIVE Focus 3 眼球追蹤套件與表情偵測套件，以及實景應用軟體套件，為 VR 一體機提升虛擬世界人際互動真實感。應用合作方面，包括與 MyndVR 合作推出 DigitalTherapyNow 網站，共同支持美國 2022 年數位醫療處方法案，該法案將 VR 裝置認可為處方醫療處置之一、與 MyndVR 及 Virti 合作，於華府 ARVR 政策會議 (ARVR Policy Conference) 為政策制定者演示 VR 裝置。