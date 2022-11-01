〈盛群法說〉在手庫存長達10個月 調整期估延長至明年Q3

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (1) 日召開法說會，副總蔡榮宗指出，因應客戶要求，部分產品將遞延至明年上半年出貨，導致整體庫存水位升高，法人估，盛群現階段平均銷貨天數為 150 天，加上通路庫存，在手庫存長達 10 個月。

蔡榮宗坦言，現階段在手庫存大多為 MCU 標準品，應用較廣泛，不過由於各應用需求不明，原預計庫存調整階段會在明年第二季結束，現在看則認為結束的時間點會落在明年第三季。

盛群為嚴格控管庫存，已在上季降低對晶圓廠的投片量，預計第四季晶圓產出量將較上季大減 45%，相當於砍半，今年全年則預計年減 8%，明年目前初估會進一步減少。

蔡榮宗認為，第四季依據在手訂單與出貨預估，營收約與第三季相近，不過為保持價格競爭力，仍會根據客戶與市場個別調整價格，因此在上游成本沒有變動下，毛利率會再較第三季下滑。

成本方面，蔡榮宗看好，儘管晶圓廠年底前並沒有調降代工費用，不過，部分晶圓廠已率先啟動明年價格協商，預期明年初就有機會調整為新價格，且封測價格也可望跟進調降，會在年底與供應商討論，屆時整體成本可望開始降低。

另外，盛群先前與晶圓廠簽訂長約 (LTA)，蔡榮宗補充，盛群長約僅針對 32 位元的產品，由於這部分原本產能就較少，目前皆照計畫進行，儘管短期會增加庫存，但看好會挹注長期成長。