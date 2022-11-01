聯發科旗艦晶片下週二亮相 傳沿用台積電4奈米

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 即將在下周二舉辦旗艦晶片發表會，成為繼天璣 9000 後的新一代旗艦處理器，市場預估，聯發科新晶片將延續採用台積電 (2330-TW)(TSM-US)4 奈米製程，取名為天璣 9200 系列，待明年才會升級為 3 奈米強化版 (N3E)。

據悉，聯發科此次內部專案代號 (Code Name) 延續全球高階紅酒命名方式，取名為 Domaine Dujac，下一代 3 奈米強化版則稱為 Liber Pater，該品牌就曾在 2019 年時對外宣布販售 2015 年份紅酒，單瓶開價高達 3 萬歐元，成為全球最昂貴的葡萄酒，代表聯發科繼續在手機市場稱王的意象。

聯發科自進入 5G 市場後，除了在既有的中階與入門市場享有高市佔率，近期也積極跨入旗艦市場，尤其在天璣 9000 系列問世後，就陸續獲得各大品牌如 OPPO、Vivo、小米、華碩等導入最新旗艦機種。

聯發科此次新晶片儘管在製程上沿用台積電 4 奈米，不過在架構上有所變動，預計將採用 Arm 6 月才發布的 Cortex-X3 大核架構，中小核則持續採用 Cortex-A710、Cortex-A510。

聯發科表示，新一代天璣旗艦晶片將在下周二問世，由總經理陳冠州帶領主管介紹擁有多項領先行業的指標技術及驚艷表現的最新旗艦行動平台。