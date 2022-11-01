〈環球晶法說〉8吋、12吋產能滿到明年Q1 德州新廠新長約入袋

環球晶 (6488-TW) 今 (1) 日召開法說，董事長徐秀蘭表示，客戶並未砍單、也未有長約違約，第四季到明年第一季，8 吋、12 吋產能都將維持滿載；發言人陳偉文也透露，美國新廠也有客戶持續簽新長約。

徐秀蘭指出，整體半導體產業雖受消費性電子產品需求放軟影響，庫存壓力增加，但車用與工業應用需求續強。環球晶目前 8 吋與 12 吋需求仍強勁，6 吋以下動能放緩，但 FZ 與 SOI 晶片需求持續熱絡。

對於客戶是否砍單或長約違約，徐秀蘭重申，6 吋以下確實有客戶需求下滑，但大尺寸方面，客戶僅進行產品組合調整，目前為止所有客戶都信守長約承諾。

環球晶副總經理暨發言人陳偉文也說，客戶持續簽長約，帶動預付貨款增加，第三季底來到歷史新高 382.1 億元，美國新廠也有客戶持續簽長約，12 吋需求動能續強。

至於美國擴大對中國晶片出口管制的影響，陳偉文指出，環球晶中國產能主要是 6 吋以下，公司整體小尺寸營收占比約 7-9%，在台灣等地也有產能，加上新廠持續擴建、使小尺寸比重下滑，中國占整體產能僅約 4-6%。

從終端產品營收來看，陳偉文表示，來自中國營收約 11-13%，客戶除中國本土廠商外，也包括在中國設廠的外商。

展望明年，徐秀蘭表示，大環境不確定因素多，包括匯率、歐洲及日本等地電價成本上揚、新廠折舊費用等，都可能抵銷營收成長，展望仍難預估。

美國德州新廠進度方面，徐秀蘭表示，受原物料交期拉長影響，裝機進度會稍微遞延，預計 2025 年底或 2026 年初投產。

