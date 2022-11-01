〈環球晶法說〉Q3純益季增88% 每股賺11.74元 雙創新高

環球晶 (6488-TW) 今 (1) 日公布第三季財報，由於第三季世創股價平穩，加上匯兌收益助攻，帶動獲利衝高，單季稅後純益達 51.1 億元，季增 88.2%，年增 64.6%，每股純益 11.74 元，獲利、EPS 同創單季新高，前三季每股賺 22 元。

環球晶第三季營收 180.5 億元，季增 2.9%，年增 17.5%，毛利率 43.7%，季增 0.1 個百分點，年增 4.6 個百分點，營益率 35.1%，季減 1.4 個百分點，年增 4.7 個百分點；稅後純益 51.1 億元，季增 88.2%，年增 64.6%，每股純益 11.74 元。

環球晶前三季累計營收 518.99 億元，年增 14.4%，毛利率 43.3%，年增 6.3 個百分點，營益率 35.9%，年增 7.5 個百分點；稅後純益 95.73 億元，年減 1.8%，每股純益 22 元。

環球晶截至 9 月底預收貨款餘額也締造新紀錄、達 382.1 億元。 環球晶指出，半導體產業雖受總體經濟因素與消費性電子產品需求放軟影響，庫存壓力增加，但車用與工業應用需求依舊強勁，加上各國政府推進能源轉型及淨零碳排相關政策，都有望持續推升半導體需求。

環球晶強調，公司擁有 3 至 12 吋完整的產品光譜，能滿足客戶全方位需求，以因應單一產品的市場波動，並藉由靈活資產配置與充裕現金部位，抵禦市場動盪。