環球生技股復甦訊號浮現

今年以來生技類股陷入熊市已有一段時間，但我們也看到改善的跡象。生技產業是一個波動度極高的產業，2006 年成立的標普生技指數已歷經多次熊市，過去相關類股跌幅平均約為 20%~30%，但這次的跌幅有 65%，真的是前所未見。如今，我們認為機會已到來，超過 200 間企業交易價格低於其資產負債表的現金水準，且這也是前所未見。

扭轉市場的其中一項因素是併購活動，以頂尖的製藥公司為例，許多公司面臨重大的專利權到期，將導致企業營收在十年內的後期出現重大損失，而併購活動是彌補營收的好方法。事實上，併購活動已經開始增加，在過去數月裡幾筆交易已經宣布，不只是 20% 或 30% 的溢價，而是更接近 80% 到 100% 的溢價。

一些臨床數據亦表現良好，在乳癌、肥胖症、思覺失調症等領域有所進展，我們看到非常正面的數據，然後股價隨著這些數據上揚。臨床數據開始轉好，併購活動開始回暖，這些都是我們觀察到生技市場解凍的正面跡象。

至於藥品定價改革法案的影響，整體而言，其影響是可控的。此法案最棒的部分是讓患者更能負擔得起醫療措施。其中一個真正改善的部分，是將銀髮族的自付額限制在每年不超過 2,000 美元。目前部分老年人必須為了拯救生命的醫療而自掏腰包支付超過 5,000 美元或 10,000 美元，絕不應該是這樣。此外，治療藥物的價格漲幅也有限制，如此新的立法確實能幫助淘汰那些積極提高價格的不良廠商。

第三項是藥品價格談判，這可能是最具爭議的一環。一些我們認為會嚴重破壞產業的最初提案，幸運地並未被通過。我們最擔心的部分是國會對於口服療法的處置，我們希望這最終會獲得解決，口服療法是民眾可在家服用的藥物，與接受點滴輸入或大分子療法的生物製劑截然不同。生物製劑在上市 13 至 15 年前不會進行任何議價，對於產業而言易於管控。

另一方面，針對年長者的治療例如癌症療法，在 9 年後就要面臨議價，對於產業而言是個問題，原因有兩點：首先，這可能使投資的資金從口服療法轉移至生技療法；其次，它可能會使藥物問世的時間被推遲。正常來說，民眾會試著盡早獲得癌症治療藥物，尤其是癌症晚期的病人，由於這個市場規模要小得多，而這些藥物僅在 9 年後就須面對議價，可能導致新產品上市延遲，直到更大規模的適應症與臨床試驗完成。因此，這可能會使癌症藥物的發布延後兩到三年，而癌症患者正在等待，這是改革法案的一個真正問題，我們希望法案能在對年長者治療的投資造成衝擊前獲得修正。只要這部分能修正至與其他兩類療法的處置方式一致，它將是一個相當好的法案。

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