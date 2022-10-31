鉅亨美股雷達：投資人關注本週Fed會議 傳馬斯克團隊敲定推特裁員計畫

美股重要看點：

本週市場關注 Fed 11 月決策會議，美股財報季持續。美國 10 年期公債殖利率來到 4.042%。美股期貨週一 (31 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.26%，標普 500 期貨跌 0.31%，那斯達克 100 期貨跌 0.48%。

Fed 將在台灣時間週四 (3 日) 凌晨 2 點公布貨幣政策，主席鮑爾在 2 點 30 分召開會後記者會。市場幾乎篤定 Fed 將連續第四度升息 3 碼 (75 個基點)，焦點將在鮑爾對 12 月升息幅度釋出的訊號。

市場普遍預估 Fed 這次將連續第四度升息 3 碼 (75 個基點)，使聯邦資金利率達至 3.75-4.00%。

市場也關注終點利率的水位。根據 Fed 9 月釋出的利率預測點狀圖，終點利率落在 4.50-4.75%。高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家則預估，Fed 至明年 3 月的的終點利率可能達到 4.75% 至 5%，高於先前預期。

以 Jan Hatzius 為首的高盛經濟學家預估，Fed 的升息循環可能會在 2023 年第一季結束，屆時的終點利率預計會落在 4.75% 至 5%，較先前的預測高出 1 碼。在此之前，Fed 將在今年 12 月升息 2 碼，明年 2 月以及 3 月分別再升 1 碼。

高盛經濟學家也列舉了三個理由，來說明 Fed 將在明年 2、3 月繼續小幅升息的原因。第一點是「高得令人不安」的通膨，第二點則是財政緊縮結束、所得攀升，Fed 需要為此加強緊鎖使經濟降溫，第三點則是避免金融狀況過早放鬆。

上周五 (28 日) 公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數反映 9 月通膨依然強勁，核心 PCE 較 8 月成長 0.5%，較上年同月成長 5.1%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 10 月芝加哥 PMI，前值 45.7

重要個股動態：

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）周一（31 日）援引知情人士消息報導，推特新老闆馬斯克的團隊正在決定第一輪裁員計畫，目標是裁員約四分之一員工約 2,000 人。

知情人士表示，裁員範圍涉及幾乎所有部門包括銷售、產品、工程、法律、信任與安全部門。《華盛頓郵報》看到的一份文件顯示，除了工程師外，一些銷售部門薪水超過 30 萬美元的員工也列在名單內。

根據監管文件顯示，推特去年底員工人數大約有 7,000 多名，此次 25% 裁員大約解雇接近 2,000 名員工。