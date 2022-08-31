傳Google第三代Tensor處理器將採三星3奈米製程

據報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 已決定採用三星電子的 3 奈米製程，為新一代旗艦機 Google Pixel 8 生產行動應用處理器 (AP)。

此前報導指出，Google 已和三星旗下晶片設計部門 System LSI 合作開發第三代 Tensor 處理器，將用於下一代旗艦智慧手機 Google Pixel 8，並計劃明年下半年推出。

Tensor 為 Google 去年推出的自研晶片，是第一個專門為 Pixel 手機打造的行動處理器，首次搭載機型就是去年發表的 Pixel 6 系列。在 2020 年以前，Google 一直使用高通的行動晶片。

Google 目前僅打算將 Tensor 處理器應用在智慧手機上，但考量到半導體性能改善後，將有助於提高核心服務和產品性能，Google 未來仍計劃將應用範圍拓展到平板、筆電和伺服器。

不過，部分專家認為，Google 不太可能使用三星的 3 奈米技術來生產處理器晶片，因為 Google 的 Pixel 手機並非需要尖端技術的高階產品。專家預期，Google 將繼續採用三星的 4 奈米製程，而非成本較高的 3 奈米製程。

截至去年底，Google 在全球智慧手機市場市占率僅 3%，在已飽和的智慧手機市場中幾乎沒有存在感，但截至去年底，其行動作業系統 Android 在全球市場市占率為 72%。Google 認為，若能將自研晶片與優化的作業系統互相整合，將有助於提升自家生態系統內的產品和服務品質。