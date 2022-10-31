南韓9月生產、消費、投資指數同步下滑 半導體生產月減4.5%

南韓統計廳周一 (31 日) 公布最新數據，該國 2022 年 9 月份的生產、消費、投資三指標均遜於上月，且三指標在時隔兩個月後全面下滑。其中，半導體生產較上月減少 4.5%。

南韓 9 月工業生產指數 (去除季節因素、不含農林漁業) 報 117，月減 0.6%，連續三個月呈現下滑走勢。統計廳指出，主要原因和半導體行業低迷，以及颱風「軒嵐諾」所導致的煉鐵廠等主要工廠停工有關。

以行業來看，規模以上工業總產值減少 1.8%，其中礦工業生產增加 3.5%，而另一方面，製造業月減 1.8%，電燃氣業月減 2.4%。特別是，受初生金屬 (月減 15.7%)、半導體 (月減 4.5%)、汽車 (月減 3.5%) 生產減少影響，製造業生產連續三個月下滑。另外，服務業下降 0.3%，其中住宿 / 餐飲業月增 2.1%，批發零售業月減 2.1%，社會福利業月減 1%。

受半導體製造設備等機械類投資減少影響，9 月份投資月減 2.4%。另外，反映消費動向的零售銷售額指數 (去除季節因素) 報 120.8、月減 1.8%，該指數在今年 3 到 7 月期間連續五個月下滑，於 8 月出現反彈，而到了 9 月再度回落。有分析指出，背後原因可能與 8 月中秋禮品及餐飲需求增加，所引發的低基數效應有關。

反映當前景氣的經濟同步指數週期浮動值報 102.4，比上月增加 0.1 個百分點；此外，景氣先行指數週期浮動值報 99.2，比上月下滑 0.1 個百分點。

南韓統計廳表示，南韓國內經濟在內需和服務業帶動下持續復蘇，不過出口和製造業復甦放緩加劇，物價上漲和升息也恐將拖累消費復甦，今後經濟不確定性偏高。