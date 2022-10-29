風暴中的避風港？為何蘋果能在FAAMG中獨領風騷

美股超級財報周在蘋果公布優異的財報表現後暫時告一段落，與 Alphabet、亞馬遜、微軟和 Meta 相比，投資人對蘋果財報的反應截然不同。市場分析師將蘋果比喻為「風暴之中相對安全的避風港」，並說明為何蘋果能在充滿高度不確定性的環境下保持穩定。

隨著投資人紛紛逃離大型科技股，微軟和 Alphabet 股價周三 (26 日) 創下今年最糟表現，Meta(META-US) 隔日接棒公布財報後暴跌逾 24%，探近 7 年低點，亞馬遜 (AMZN-US) 給出悲觀的 Q4 銷售預測，也拖累盤後股價挫跌逾 10%。

造成大型科技股崩跌的原因很多，舉例來說，Meta 砸下大筆資金發展元宇宙的同時，自由現金流正在急劇萎縮；Alphabet 上季 YouTube 廣告營收為以來首度下滑，並警告廣告銷售持續放緩；微軟受遜於預期的雲端營收以及疲軟財測夾擊；亞馬遜上季營收未達預期，且看壞假期銷售和利潤前景。

相較之下，蘋果 (AAPL-US) 昨 (28 日) 公布上季財報整體表現佳，雖然核心的 iPhone 和服務業務營收未達標，周五 (28 日) 收盤仍大漲 7.56%。

面對蘋果的穩定表現，瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師 Shannon Cross 將其喻為「風暴之中相對較安全的港口」。

產品銷售延續成長動能

目前大環境正處於經濟衰退擔憂開始影響廣告銷售和假期支出的階段，不過，蘋果在大型科技股當中表現相對穩定，主要是因為人們仍持續購買蘋果硬體和服務產品。

最新財報顯示蘋果上季 Mac 營收較去年同期大幅增長 25%，iPhone 和服務業務表現雖然沒有達到預期，但也繼續實現增長。

從整體產業趨勢也可看出 iPhone 的銷售韌性。研調機構 Canalys 本周報告顯示，第 3 季全球智慧手機出貨量預估下滑 9%，蘋果逆勢獨強，出貨年增 8%，使市占率上升至 18%，和其他品牌出貨下滑的趨勢恰好相反。

Canalys 數據顯示，蘋果 Q3 iPhone 全球出貨量年增 8% (圖：AFP)

瑞信將蘋果列為股票首選，分析師 Shannon Cross 說，即使整個大環境存在高度不確定性，蘋果仍是相對安全的避風港，且就算物價上漲導致消費者信心疲軟，蘋果仍在各地區實現銷售成長。

雖然蘋果財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 示警本季營收增長放緩，但過往數據顯示，就算歷經疫情爆發，蘋果仍繼續實現銷售成長。另外，去年 Q1 營收基期偏高，也是需要納入考量的因素。

成本控管

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 在 CNBC 節目「Squawk Box」上表示，蘋果的一些大型科技同業在控制成本方面存在問題，相較之下，蘋果保持成本精簡並持續獲利。

此外，雖然庫克指出公司成本受到通膨影響，尤其是在物流方面，但蘋果現在已能有效應對晶片短缺問題。

Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 說：「整體來說，我們一致認為蘋果在產品、服務和可穿戴裝置業務方面仍可抵禦經濟衰退。」