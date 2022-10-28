〈財報〉蘋果Q4整體財報亮眼 但iPhone、服務業務遜色 盤後股價震盪

蘋果 (Apple) 周四 (27 日) 盤後公布 2022 會計年度第 4 季財報，雖然整體財報表現優異，營收再創同期新高，但 iPhone 和服務營收雙雙遜於預期，引發外界對於兩大核心業務增長放緩的擔憂，盤後股價走勢震盪。

發布財報後，蘋果 (AAPL-US) 盤後股價震盪走低，隨後一度翻紅，截稿前仍跌約 2%。該股周四收盤挫跌逾 3% 至每股 144.80 美元，今年累計跌幅超過 18%，表現仍優於多數大盤指數，標普 500 今年迄今跌了 20%，納斯達克綜合指數則跌約 31%。

蘋果財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 在財報電話會議上預估，本季營收年增率將低於 Q4 的 8.1%，且 Mac 銷售年增幅也將遜於 Q4。服務營收料繼續成長，但可能受到總體環境影響。

蘋果依舊沒有提供本季財測 (2022 年 10-12 月)，該公司從 2020 年之後就不再提供官方指引，但分析師預估本季營收有望創下歷史新高，至約 1280 億美元。

FY 2022 Q4(截至 9/24) 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 分析師預期

營收：901.5 億美元 (年增 8.1%) v.s. 889 億美元

稀釋後 EPS：1.29 美元 (年增 4%) v.s. 1.27 美元

毛利率：42.3% v.s. 42.1%

各產品表現 v.s. Refinitiv 分析師預期

iPhone 營收：426.3 億美元 (年增 9.7%) v.s. 432.1 億美元

Mac 營收：115 億美元 (年增 25%) v.s. 93.6 億美元

iPad 營收：71.7 億美元 (年減 13%) v.s. 79.4 億美元

穿戴裝置、家庭和其他產品營收 (含 AirPods、Apple Watch)：96.5 億美元 (年增 9.8%) v.s. 91.7 億美元

服務營收：191.9 億美元 (年增 5%) v.s. 201 億美元

地區銷售

美洲：398 億美元 (年增 8%)

歐洲：228 億美元 (年增 9.6%)

大中華：154.7 億美元 (年增 6%)

日本：57 億美元 (年減 5%)

其他亞太地區：63.7 億美元 (年增 23%)

蘋果 Q4 營收較去年同期增長 8%，約達 901.5 億美元，創下歷年 Q4 新高，且優於市場預期，主要受惠於 Mac 和穿戴設備的強勁增長；Q4 淨利達 207.2 億美元，也刷新紀錄。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 受 CNBC 採訪時表示，若不是美元走強，Q4 營收將呈雙位數成長。

按產品類別來看，雖然 iPhone 營收較去年同期成長超過 9%，但低於分析師預估。

庫克強調，即使有跡象顯示各大智慧手機製造商近期受到需求放緩打壓，iPhone 銷售依舊強勁，與整體產業呈相反趨勢。

上季 iPad 營收同樣不如預期，年減 13% 至 71.7 億美元。iPad 銷量在疫情期間受居家辦公和遠距教學帶動，從那之後需求漸緩，且過去一年還受到供應鏈瓶頸干擾。

含 Apple Music、Apple TV+、Apple Card 和 iCloud 在內的服務營收較去年同期增長 5% 至近 192 億美元，延續成長態勢，但力道已較上季的 12% 顯著放緩。近年來，服務業務被視為推動蘋果成長的關鍵驅動力之一。

梅斯特里表示，服務營收成長之所以放緩，除了外匯因素之外，還受到數位廣告和遊戲收入下滑拖累。

在新版 MacBook Air 和 MacBook Pro 銷售帶動下，Mac Q4 營收強勢反彈，年增 25% 至 115 億美元，優於市場預期，並創歷年同期新高；包含 AirPods、Apple Watch、機上盒和 HomePod 在內的穿戴裝置、家庭和其他配件部門營收年增近 10% 至 96.5 億美元，同樣優於預期。