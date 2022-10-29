解除川普帳號再等等？推特建內容監督委員會

推特執行長馬斯克週五 (28 日) 宣布，推特將成立內容監督委員會，意味有關解除美國前總統川普帳號禁令，並不會有立即的結果。

歷經數個月的波折，馬斯克週四以 440 億美元完成推特收購交易，除了人事異動，在經營改革方面，馬斯克待辦事項還有很多。

市場正密切關注馬斯克是否會解除川普帳號禁令，週四有消息人士透露，馬斯克也有意廢除用戶永久封鎖禁令。

市場正密切關注馬斯克是否會解除川普帳號禁令 (圖片：AFP)

馬斯克週五表示，推特將成立內容監督委員會，在該委員會召開會議之前，不會做出重大的內容決定或解封任何帳號。此舉意味川普回歸昔日最愛的推特仍沒有定論。

馬斯克曾形容自己「言論自由絕對主義者」，並不斷批評推特監控暴力或仇恨內容的做法，抨擊推特對保守派實施「言論審查」，讓川普遭到推特永久移除帳號。

在馬斯克週四收購推特成功後，曾被稱「推特治國」的川普在其媒體平台 Truth Social 表示：「我很高興推特現在掌握在明智的人手裡，不再是由非常憎恨我們國家的激進左派瘋子和狂人管理。」

不過，即使馬斯克撤銷川普的帳號禁令，川普可能也不會回到推特平台，川普在今年 4 月 25 日曾信誓旦旦表示，他一手創立的 Truth Social 媒體平台是他唯一的發聲平台。