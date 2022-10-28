〈美股早盤〉主要指數開高 道瓊漲逾400點

儘管美國最新公布數據顯示通膨仍持續升溫，並且替聯準會（Fed）保持激進升息策略鋪平道路，但投資人消化一系列消息，美股主要指數周五（28 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 400 點或近 1.2%，那斯達克綜合指數漲逾 50 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲近 1.5%。

美國周五公布數據顯示，9 月剔除食品與能源後的核心消費者支出（PCE）物價指數從前值的 4.9% 加速成長至 5.1%，雖然低於經濟學家預期的 5.2%，但仍凸顯通膨持續升溫而且影響層面擴大。

另一方面，9 月消費者支出成長至 0.6%，高於預期的 0.4%，前值自 0.4% 上修至 0.6%，凸顯消費者支出方面能保持彈性，替 Fed 下周再次大幅升息鋪平道路，而且美國就業成本也持續成長，讓央行堅定走在升息道路上。

截稿前，芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 下周升息 3 碼（75 個基點）的機率為 84.5%，升息 2 碼（50 個基點）的機率為 15.5%。

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 和臉書母公司 Meta Platforms 等重磅科技公司本周公布的財報表現平平，市場情緒也不佳。儘管蘋果 (AAPL-US) 在上季業績傳出好消息，但仍與亞馬遜 (AMZN-US) 公司一樣，對年底的購物季發出銷售放緩的警告。

截至台北時間周五（28 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤上漲 1.50%，至每股 109.16 美元

石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）受惠油價飆漲，上季淨利高達 196.6 億美元，遠遠超過華爾街上調後的預測，使其獲利接近蘋果同期淨利 207 億美元。該公司每股獲利報 4.68 美元，遠高市場分析的 3.89 美元。

雪佛龍 (CVX-US) 早盤上漲 1.51%，至每股 180.59 美元

雪佛龍公司上季獲利創歷史次高，主因是得意於全球對其石油和天然氣的需求飆升以及其美國油田產量的增加。財報顯示，該公司第三季淨利 112 億美元，合每股 5.78 美元，幾乎是去年同期 61 億美元的 2 倍，遠高於華爾街 4.86 美元的預期。

Pinterest(PINS-US) 早盤上漲 11.83%，至每股 24.48 美元

Pinterest 第三季營收年增 8% 至 6.846 億美元、經調整後每股獲利報 0.11 美元，雙雙優於華爾街分析師預估的 6.667 億與 0.06 美元。該公司上季財報佳績激勵盤前股價大漲近 10%。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月個人支出月率報 0.6%，預期 0.4%，前值 0.6%

美國 9 月個人收入月率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 9 月 PCE 物價指數年增率報 6.2%，預期 6.3%，前值 6.2%

美國 9 月 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 9 月核心 PCE 物價指數年增率報 5.1%，預期 5.2%，前值 4.9%

美國 9 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.5%，預期 0.5%，前值 0.5%

美國 10 月密大消費者信心指數終值預期 59.8，前值 59.8

美國 9 月季調後成屋簽約銷售指數月增率預期 - 5%，前值 - 2%

華爾街分析：

Academy Securities 宏觀策略主管 Peter Tchir 在報告中寫道：「Fed 堅持根據舊數據升息的時間越長，不讓之前的升息政策發會作用的時間越久，經濟硬著陸的風險就越大。預料經濟衰退可能比預期來的更快、更嚴重。」

券商 XM 分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，上場對 Fed 調整政策利率的希望正在支撐這個市場，下周 Fed 主席鮑爾將面臨挑戰是如何替 12 月小幅升息打開大門，同時又不帶給大眾央行對抗通膨打退堂鼓的印象。

Banque Syz 資訊長 Charles-Henry Monchau 表示，一些公司最新財測不佳影響股市大盤表現，不過企業財報表現差仍是影響股市波動的不利因素。