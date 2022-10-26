美國10月消費者信心指數降至3個月新低 通膨預期上升

美國經濟研究聯合會（Conference Board）周二（25 日）公布數據顯示，10 月消費者信心指數從 9 月的 107.8 降至 102.5，低於經濟學家預期的 105.9，創 3 個月新低，同時消費者對未來 12 個月通膨預期自今年 6 月以來首次上升，反映消費者對通膨日益成長、經濟可能步入衰退的前景感到擔憂。

美國 10 月消費者信心降至 3 個月新低。(圖片：ZeroHedge)

其他數據方面，反映消費者未來 6 個月前景的預期信心指數降至 78.1，消費者現況信心指數也降至 138.9，創 2021 年 4 月來新低。值得注意的是，消費者對未來 12 個月的通膨率中值小幅上升，為今年 6 月以來首見。

消費者信心在先前連續兩月攀升後於 10 月回落，凸顯消費者對物價水準高漲、聯準會（Fed）升息讓經濟步入衰退的擔憂日益加劇，讓美國民眾看壞經濟前景。

儘管消費者信心回落，但汽車、房屋、洗衣機與電視等主要家電的購買計畫均有所成長。

就業市場方面，認為就業機會「充足」的消費者比例降至 45.2%，創 2021 年 4 月以來新低，而認為工作難找的比例升至去年 9 月以來新高，但仍處在歷史低位。

美國經濟研究聯合會經濟指標資深主管佛朗哥（Lynn Franco）表示，對通膨的擔憂自 7 月以來一直消退，不過卻在 10 月再次抬頭，主因是受到汽油與食品價格上漲影響。

佛朗哥認為，未來通膨壓力將繼續對消費者信心與支出構成強大阻力，可能導致零售商面臨充滿挑戰的假日銷售季。

外媒報導分析指出，已有跡象表明消費者正在改變其購物模式適應高物價。例如亞馬遜 (AMZN-US) 的消費者在 Prime 促銷活動期間基本並未購買昂貴商品，而可口可樂 (KO-US) 則表示，替對價格敏感的消費者推出不同份量組合的同捆商品，從中受益良多。

彭博經濟學家 Eliza Winger 認為，緊縮貨幣政策冷卻需求，住房銷售與一般住房市場活動急速冷卻，消費者可能會繼續減少商品支出，同時在服務方面的支出變得更加謹慎。