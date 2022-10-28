推特真成自由鳥兒？ 歐洲、印度：該乖的時候還是得乖

馬斯克的推特收購案經歷多次波折後終於在昨日完成，馬斯克成為推特新老闆第一件事就是大刀闊斧整頓高層，同時也發推文表示「鳥兒自由了」，但歐洲與印度當局周五（28 日）表示，自由歸自由，該遵守的規則還是必須遵守。

歐盟負責內部市場業務的執行委員布勒東（Thierry Breton）周五回覆馬斯克的推文表示：「在歐洲，這隻鳥（指推特）將按照我們的規則飛行」。

(圖片：擷取自布勒東推特)

布勒東在今年早些時候還提醒馬斯克，稱其在推特上強調的言論自由將受到歐盟自己的內容審核法限制。布勒東曾於 5 月時飛往德州與馬斯克會面，當時兩人表示對內容處裡的方式「沒有分歧」。

歐盟的《數位服務法案》（Digital Services Act）賦予當局更大權力，得以管理科技公司如何調整內容，並決定這些公司何時必須刪除非法內容。倘若馬斯克違反這項規則，推特將面臨最高年銷售額 6% 的罰款，甚至可能被封殺。

另一方面，印度政府周五也表示，無論是誰當家作主執掌推特，在印度就必須遵守印度的規矩。印度政府將在不久後發布修正後的科技新法規，讓印度當局有權要求社群媒體刪除不當內容。

馬斯克主打推特的自由恐遭各國法律限制影響，為此他於昨日向廣告商發了一份通知試圖安撫，表示自己不希望推特成為一個將自由無限上綱的地獄，平台上充斥暴力或者危險的內容。

值得注意的是，有知情人士表示，在馬斯克大力整頓推特高層後，打算取消對用戶的永久禁令，而此舉可能讓美國前總統川普重新回歸推特。