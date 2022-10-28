一文掌握蘋果財報：iPhone銷售未達預期、本季營收成長料遜Q4、iPhone 14 Pro供應受限

隨著慘澹的科技股財報周即將步入尾聲，蘋果周四 (27 日) 公布第 4 季營收和獲利雙雙優於預期，因返校季期間，Mac 的銷售佳績幫助彌補 iPhone 不如預期的銷售表現。不過，高層也警告本季營收成長恐進一步放緩。

要點一：iPhone、服務業務營收未達標

蘋果 Q4 iPhone 營收約 426 億美元，年增 9.7%，含 Apple Music、Apple TV+、iCloud 在內的服務營收為 191.9 億美元，年增 5%，兩者均遜於市場預期。

蘋果 Q4 iPhone、服務營收均遜預期 (圖：蘋果官網)

蘋果本周宣布調升部分服務價格，將 Apple Music 調漲至每月 10.99 美元，Apple TV + 漲至每月 6.99 美元，套裝組合 Apple One 也隨之漲價，市場認為，此舉有可能導致客戶投入競爭對手的懷抱，也有可能進一步推動本季營收成長。

要點二：Mac 營收創新高、本季料大幅下滑

Mac 營收在 Q4 創下歷年同期新高，年增 25% 至 115 億美元，輕鬆超越市場預期。

庫克表示，Mac 銷售創下佳績，受惠於今夏推出的 M2 晶片版 MacBook Air、13 吋 MacBook Pro 等新款機型，供應限制緩解也讓公司得以滿足先前的積壓需求。

不過，梅斯特里說，去年推出全新外型設計、搭載 M1 自研晶片的 MacBook 機型，帶動去年假期銷售激增，但他認為本季不會複製這種優異表現，預估 Mac 本季營收將較去年同期大幅下滑。

蘋果在今年夏天發布搭載 M2 晶片的 MacBook Air (圖：AFP)

要點三：Q1 營收成長料進一步放緩

整體來看，蘋果 Q4 財報表現優異，營收較去年同期增逾 8%，至約 901.5 億美元，再創歷年同期新高。

然而，財務長梅斯特里表示，在外匯劇烈波動、Mac 營收前景不佳以及服務業務承壓之下，預估本季營收成長將較 Q4 進一步放緩。

要點四：iPhone 14 Pro/Pro Max 供應受限、消費需求仍強

本次財報的一大關鍵，在於蘋果對 iPhone 14 系列機型需求的看法，尤其考量到先前爆出 iPhone 14 Plus 減產消息。

庫克表示，雖然現在這樣說還太早，但消費者需求依然強勁，而且比原本預期的還要更好。他說，iPhone 14 Pro 和 14 Pro Max 供應仍受到限制，公司正在努力滿足用戶需求。

根據蘋果官網，目前在台灣下訂 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 型號，要等到 11 月下旬才會到貨。