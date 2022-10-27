中國Q3智慧手機出貨量年減11% 僅蘋果逆勢成長

中國Q3智慧手機出貨量年減11% 僅蘋果逆勢成長 (圖：AFP)
中國Q3智慧手機出貨量年減11% 僅蘋果逆勢成長 (圖：AFP)

研調機構 Canalys 周四 (27 日) 發布報告，因經濟放緩打擊消費者需求，第三季中國智慧手機出貨量年減 11%，主要國產品牌均呈雙位數下滑，僅蘋果逆勢成長，出貨年增率將近四成。

Canalys 報告顯示，各大智慧手機品牌 Q3 出貨量約 7000 萬支，低於去年同期的 7890 萬支。vivo 以 20% 的市占率奪冠，出貨量 1410 萬支；OPPO 和榮耀 (HONOR) 出貨量均約 1200 萬支，市占率同為 17%；蘋果排名第四，出貨量 1130 萬支，市占率 16%；小米以 900 萬支的出貨量排名第五。

中國本土品牌 Q3 出貨量均較去年同期雙位數下滑 (圖：Canalys 網站)
中國本土品牌 Q3 出貨量均較去年同期雙位數下滑 (圖：Canalys 網站)

值得注意的是，蘋果 Q3 表現雖不及其他中國本土品牌，但出貨成長是各品牌當中表現最佳，年增率為 36%。相較之下，vivo Q3 出貨年減 23%，OPPO 和榮耀分別年減 27% 和 16%，小米也下滑 17%。

分析師表示，蘋果出貨量激增主要受 iPhone 14 Pro 的強勁需求所推動，但市場對 iPhone 14 基本機型的需求仍較低迷。

Canalys 分析師 Amber Liu 指出，目前蘋果尚未受到中國消費需求疲軟影響，且為了抵禦 Android 設備競爭對手，該公司不得不積極促銷上一代 iPhone 機型。

展望未來，Canalys 分析師 Toby Zhu 表示，Q4 出貨表現將受蘋果新一代 iPhone 與電商購物節驅動。整體來看，2023 年中國智慧手機市場預估將持平或小幅成長，但仍遠低於 2021 年或疫情前水平，需求要等到明年底才有機會改善。

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